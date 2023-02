Il premio di Mattarella a Zaccaria, lupetto dell’AGESCI

Soddisfazione e gioia nei gruppi scout del Trentino e dell’Alto Adige per la notizia – diffusa stamattina dal Quirinale – del riconoscimento di “Alfiere della Repubblica” attribuito dal Presidente Mattarella a Zaccaria Dellai, 11 anni, lupetto del Branco Agesci di Laives.

Il ragazzo – altoatesino, ma con origini familiari nelle valli di Non e di Sole – si è distinto per aver visitato spesso gli anziani ospiti della casa di riposo e aver maturato una sensibilità che lo ha portato a proporre all’Agesci di inserire anche “Amico degli anziani” fra le specialità previste per la progressione personale di lupetti e coccinelle. Zaccaria ne ha accompagnato l’idea anche pubblicando su un proprio sito le storie a fumetti de “Il vecio tarampa”, un generoso e simpatico personaggio di sua invenzione.

“Zaccaria ha mostrato attenzione e cura verso gli anziani – si legge nella motivazione del Quirinale – che considera “radici” con cui mantenere vivo il legame intergenerazionale. Senso civico, sensibilità e maturità Zaccaria è simbolo che i bambini e le bambine sono promotori del bene e autentici cittadini attivi. Anche i presidenti del Comitato nazionale Agesci, Roberta Vincini e Francesco Scoppola, hanno ringraziando per questo riconoscimento: “Siamo orgogliosi di avere Zaccaria Dellai nella nostra Associazione e di avere tanti bambini e bambine che come lui fanno “del loro meglio per migliorare se stessi” ed essere utili agli altri. Quest’attenzione di Zaccaria denota altruismo e maturità nonostante la sua giovane età. Con questa sua intraprendenza, è sicuramente da stimolo per tutti i lupetti e le coccinelle: testimonia che ognuno di noi, anche i più piccoli, possono e devono essere protagonisti di ciò che fanno, promotori del bene con gesti non sempre suggeriti o veicolati esclusivamente dagli adulti”.