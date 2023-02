Coppa del Mondo di short-track, a Dresda Pietro Sighel ottiene il secondo posto

Olimpiadi invernali: è argento per il trentino Pietro Sighel, nella staffetta mista di short track

Arriva la prima medaglia per un atleta trentino alle Olimpiadi invernali in corso di svolgimento a Pechino. Dopo l’argento conquistato in mattinata da Francesca Lollobrigida nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, prima medaglia azzurra in assoluto in questa edizione dei Giochi, sale infatti sul secondo gradino del podio anche il trentino Pietro Sighel, componente della […]