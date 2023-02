“Solo quanto serve”, al via la campagna dell’Università di Trento contro gli sprechi

BUC BIBLIOTECA UNIVERSITARIA CENTRALE / interni, libri, sale lettura, sale studio FOTO DI ALESSIO COSER

È #soloquantoserve il motto lanciato dall’Università di Trento per sensibilizzare la comunità accademica e studentesca e tutte le persone che ogni giorno frequentano le strutture universitarie ad un utilizzo consapevole delle risorse naturali.

Il messaggio con cui l’ateneo trentino ha lanciato l’iniziativa è questo: “Le risorse naturali non sono illimitate. L’Università di Trento si impegna a evitare gli sprechi e a diventare ogni giorno più sostenibile. Partecipa anche tu con sensibilità e piccole azioni quotidiane. Insieme possiamo dare un contributo importante al risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente. Ci prendiamo cura di UniTrento, ci prendiamo cura dell’ambiente. Usiamo #soloquantoserve”.

Il lancio della campagna avviene in concomitanza con la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che si celebra domani, 16 febbraio.

La campagna prevede la realizzazione di piccoli adesivi con l’hashtag #soloquantoserve, che saranno apposti nelle varie sedi universitarie in uffici, aule, sale studio, ascensori e in generale negli spazi comuni. La loro collocazione funzionerà da promemoria. Ad esempio, messi sulle fotocopiatrici ricorderanno di stampare lo stretto indispensabile per risparmiare carta. Se collocati sulle finestre, inviteranno ad arieggiare la stanza solo per il tempo necessario al ricambio, senza disperdere calore. Sui rubinetti nei bagni, aiuteranno a ridurre il consumo di acqua allo stretto necessario. O sugli interruttori di corrente, richiameranno all’uso consapevole della luce elettrica.



Su ciascun adesivo, l’hashtag #soloquantoserve è accompagnato da una delle icone ispirate ai quattro elementi, che aiutano a declinare il messaggio a seconda della posizione in cui è collocato: foglia per i materiali di consumo come la carta o la plastica; aria per il calore o il fresco da preservare nei locali; acqua per le risorse idriche da usare con consapevolezza, ad esempio nei bagni; sole per tutti gli apparecchi che sfruttano energia elettrica e talvolta rimangono accesi inutilmente.

Completa l’adesivo l’indicazione del sito www.unitn.it/green dove trovare maggior informazioni e una lista di suggerimenti utili a dare il proprio contributo al risparmio di risorse. Nello spirito di partecipazione di tutti a questo impegno, la lista è aperta a ulteriori suggerimenti, che possono essere inviati a unitrento-sostenibile@unitn.it.