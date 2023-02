Terremoto in Turchia e Siria, dal Trentino partono 4 container con materiale logistico

Scuola, undici membri del CSEP lamentano scarso coinvolgimento nelle decisioni della Giunta provinciale

“Lo ‘storico’ dell’attuale legislatura evidenzia che si tratta di uno strumento cui il decisore politico ha fatto ricorso con estrema parsimonia, per non dire in modo eccezionale”. Così undici componenti del Consiglio del sistema educativo provinciale (CSEP) lamentano il mancato coinvolgimento nelle ultime decisioni prese dalla Giunta provinciale trentina in materia d’istruzione in una nota […]