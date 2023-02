In Trentino arrivano oltre 7 milioni contro il dissesto idrogeologico: ecco i progetti per Malé e Mezzolombardo

In Trentino arrivano oltre 7 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico. Il finanziamento statale è destinato in particolare a due progetti sostenuti dalla Provincia di Trento, a Malé e a Mezzolombardo, e sarà presto inserito in un decreto del Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica.

“Le priorità sono state definite dall’amministrazione provinciale attraverso il confronto con i territori e l’ascolto delle esigenze messe in luce dai rappresentanti delle istituzioni locali”, evidenzia il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Il valore complessivo del finanziamento statale ammonta a 7.120.686,30 euro.

A Mezzolombardo si intendono risolvere le criticità legate ai crolli di roccia che in passato hanno interessato la zona sportivo-residenziale a nord dell’abitato. Attraverso la realizzazione di barriere paramassi e reti di protezione, previste da un progetto elaborato dal Comune di Mezzolombardo, l’obiettivo è di mettere in sicurezza l’area sottostante.

Il progetto elaborato dal Servizio infrastrutture della Provincia di Trento per Malé, invece, prevede la messa in sicurezza della strada di collegamento tra Bolentina e Montes. Il tratto in cui la strada si insinua nella valletta del rio San Valentino è esposto a potenziali fenomeni valanghivi. Il tratto compreso tra il chilometro 0,5 e lo 0,8 circa sarà dunque by-passato attraverso la realizzazione di una galleria. Il tracciato alternativo risulterà poco impattante dal punto di vista paesaggistico e garantirà la fruibilità della strada in tutte le condizioni meteo ed ambientali possibili.