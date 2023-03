Champions League, la Trentino Itas cede solo al golden contro Kedzierzyn-Kozle

Foto Marco Trabalza, Trentino Volley

Svanisce ai quarti di finale il sogno Champions League per la Trentino Itas, che cede solamente al Golden Set contro i campioni in carica del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle davanti al pubblico di casa della BLM Group Arena. Una partita segnata dal grande equilibrio visto anche nella gara d’andata ma, come allora, sono stati i fortissimi polacchi a dimostrarsi più cinici ed efficaci nei momenti importanti.

Il successo al quinto set nel match ufficiale è infatti servito ai gialloblù “solo” per arrivare a giocarsi il parziale di spareggio, dimostrando ancora una volta tutta la tempra ed il carattere di una squadra che aveva impattato meglio sul match, in seguito aveva subito il ritorno degli avversari ma era comunque riuscita a tenere in vita le speranze di qualificazione sino alla fine, recuperando da 1-2 a 3-2. Il golden set è stato segnato dal muro degli ospiti (a segno 19 volte durante tutta la serata), spegnendo via via le speranze dei padroni di casa. Al di là dell’eliminazione sono tanti gli aspetti positivi per la Trentino Itas, che ha ritrovato Lisinac (14 punti col 63% in attacco) e che può continuare a contare sulle certezze rappresentate da Kaziyski (28 punti anche stasera, best scorer), Michieletto (23 con il 59% a rete, un muro e ben 5 ace) e Podrascanin: 67% in primo tempo, un ace e sei block per un totale di 13 punti. Punti fermi da cui ripartire in vista dell’imminente avvio dei Play Off Scudetto (già domenica, sempre alla BLM Group Arena contro Monza).

La cronaca del match. Nessuna sorpresa negli starting six, che i due allenatori confermano rispetto alla gara d’andata giocata nove giorni fa in Polonia; Angelo Lorenzetti opta per Sbertoli in regia, Kaziyski opposto, Michieletto e Lavia in posto 4, Lisinac e Podrascanin al centro, Laurenzano libero. Tuomas Sammelvuo schiera Kedzierzyn-Kozle con Janusz palleggiatore, Kaczmarek opposto, Sliwka e Bednorz schiacciatori, Smith e Pashitskii centrali, Shoji libero.

L’iniziale equilibrio viene rotto da un servizio vincente di Kaziyski (5-3), imitato qualche secondo dopo da Michieletto (altro ace, per il 7-4); i polacchi barcollano ma non mollano e con due break point di Sliwka (attacco e muro su Matey) rientrano immediatamente in partita (9-8). Nella fase centrale del set Alessandro affonda di nuovo il colpo, stavolta in pipe e a muro, disegnando il nuovo allungo (15-11) e costringendo al time out gli ospiti. Alla ripresa, Bednorz attacca out ed offre il massimo vantaggio ai locali (16-11), che poi lo conservano sino al 18-13 ed in seguito anche sul 21-16 grazie al muro di Lisinac sullo stesso posto 4. L’1-0 interno arriva senza ulteriori scossoni, già sul 25-19, con un errore diretto di Sliwka.

Sull’onda dell’entusiasmo, la Trentino Itas parte alla grande anche nella seconda frazione, issata al +3 da tre ace consecutivi di Alessandro Michieletto (da 5-5 a 8-5). Kedzierzyn-Kozle prova a riavvicinarsi (10-8), ma è solo un attimo perchè poi Lisinac e lo stesso numero 5 suonano la carica, consentendo ai gialloblù di dilagare sempre di più (14-9 e 16-10). Nel momento migliore dei padroni di casa però i polacchi trovano un paio di spunti col servizio di Huber, appena entrato, e risalgono sino al meno tre (17-14); Trento non si scompone e riparte approfittando degli errori ospiti (20-15, time out Sammelvuo). Nel finale il Grupa Azoty alza i giri del proprio motore con Kaczmarek (20-18) e col muro (22-21, Huber ferma Michieletto); la Trentino Itas fatica in attacco e Kedzierzyn-Kozle mette incredibilmente la freccia con Huber e lo stesso opposto (ace per 22-24) e si porta in parità grazie all’errore al servizio del neoentrato Džavoronok (23-25).

La squadra di Lorenzetti paga in avvio di terzo periodo il contraccolpo psicologico e va subito sotto 1-4, tanto che l’allenatore è costretto a spendere immediatamente un time out. Alla ripresa, gli ace di Kaziyski rimetto in gioco i locali (due consecutivi per il 6-6), che poi riprendono le redini del match con Lisinac, Podrascanin e Kaziyski, macchine da cambiopalla ma anche da break point (da 10-10 a 14-11). Il time out di Sammelvuo schiarisce le idee ai suoi, che in seguito trovano la parità già sul 16-16 con muro e contrattacco; i gialloblù rispondono con Lavia (19-17), ma vengono di nuovo ripresi sul più bello da uno slash facile facile di Bednorz (21-21). Il rush finale del parziale è al cardiopalma (23-23, 25-25); i padroni di casa annullano due palle set agli avversari, se ne procurano una con Lavia (26-25) e anche una successiva, poi i polacchi murano Kaziyski con Kaczmarek e si portano sull’1-2 esterno grazie a Bednorz (27-29).

La battaglia punto a punto riparte nel quarto set, in cui la Trentino Itas impatta bene (5-3, Michieletto) prima di essere nuovamente ripresa dal Grupa Azoty (10-10). Le due squadre offrono il meglio di loro da tutti i punti di vista (14-13, 16-16) e la partita si alza ancora di livello. Podrascanin mura Kaczmarek consegnando l’atteso +2 (20-18), che si trasforma in +3 dopo il time out di Sammelvuo grazie ad un ace di nastro di Michieletto. I padroni di casa non concedono più nulla e mandano la sfida al tie break sul 25-21 (errore a rete di Huber).

Il quinto set vede subito la Trentino Itas prendere in mano le operazioni (5-3) ed allungare ulteriormente subito dopo il cambio di campo con Kaziyski e Lavia (10-5). Il successo arriva già sul 15-12 e manda la contesa al golden set.

Il parziale di spareggio inizia benissimo per il Kedzierzyn-Kozle con Bednorz (0-3 e 1-4); Podrascanin prova a ricucire lo strappo (3-4) ma gli ospiti riallungano con l’ace di Bednorz su Laurenzano (3-6) e poi respingono il nuovo tentativo di riavvicinarsi dei locali issati dal solito Potke (da 5-6 a 6-10). I Campioni d’Europa fiutano il pericolo ed in seguito non concedono più nulla (7-12), volando verso la qualificazione alla semifinale, che arriva sul 9-15.

“La squadra è stata protagonista sia nella gara d’andata sia in quella di ritorno contro i due volte Campioni d’Europa in carica – ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Angelo Lorenzetti al termine del match – ; in ogni singolo set credo che entrambe le formazioni possano avere qualche rammarico per non aver saputo chiudere quando avevano le opportunità. Nel Finale, probabilmente, la maggiore esperienza di alcuni elementi degli avversari può aver fatto la differenza, ma sapevamo che poteva andare così. Credo in ogni caso che questa doppia sfida possa essere molto utile per il futuro di questi giocatori a Trento”.

Conclusa la corsa continentale ad un passo dalle semifinali, l’Itas Trentino ora potrà concentrarsi esclusivamente sui Play Off Scudetto che prendono il via domenica 19 marzo, sempre alla BLM Group Arena: alle ore 18 arriverà infatti il momento di gara 1 dei quarti di finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2023, da giocare con Monza.

Di seguito il tabellino della gara.

Trentino Itas-Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle 3-2, golden set 9-15

(25-19, 23-25, 27-29, 25-21, 15-12)

TRENTINO ITAS: Sbertoli, Lisinac 14, Kaziyski 28, Michieletto 23, Podrascanin 13, Lavia 11, Laurenzano (L); Nelli, Džavoronok, Cavuto. N.e. D’Heer, Pace, Berger, Depalma. All. Angelo Lorenzetti.

GRUPA AZOTY: Sliwka 16, Smith 12, Kaczmarek 27, Bednorz 20, Pashitskii 2, Janusz 2, Shoji (L); Kluth, Huber 12, Staszewski. N.e. Stepien, Wiltenburg, Zalinski e Banach. All. Tuomas Sammelvuo.

ARBITRI: Schimpl di Bratislava (Slovacchia) e Szabo di Budapest (Ungheria).

DURATA SET: 22’, 28’, 33’, 22’, 16’, 16’; tot 2h e 18’.

NOTE: 2.367 spettatori, incasso di 21.538 euro. Trentino Itas: 12 muri, 10 ace, 19 errori in battuta, 9 errori azione, 49% in attacco, 46% (18%) in ricezione. Grupa Azoty: 19 muri, 8 ace, 25 errori in battuta, 8 errori azione, 51% in attacco, 44% (20%) in ricezione. Mvp Kaczmarek.