Vaccini per bambini, aggiornato il calendario

L’appello degli assistenti sociali: “Sui vaccini noi dimenticati”

Tra le professioni in prima linea non solo in questi tempi di emergenza sanitaria, ma da sempre, nei servizi territoriali di Comuni e Comunità di valle, ma anche all’interno dell’Azienda sanitaria, nel Servizio dipendenze e alcologia, tra le corsie dell’ospedale e delle case di riposo, c’è quella degli assistenti sociali, figure fondamentali al fianco di […]