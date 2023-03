Play Off Scudetto, l’Itas Trentino batte Monza in gara 3 e torna davanti

Foto Marco Trabalza – Trentino Volley Srl

Alla BLM Group Arena il numeroso pubblico di casa festeggia il successo dell’ITAS Trentino contro la Vero Volley Monza in gara 3 dei quarti di finale dei playoff di Superlega. Un risultato importante, frutto dell’ottima reazione dei trentini, che dopo il primo set perso si sono rifatti battendo l’avversaria con il punteggio di 3-1.

Dopo la sconfitta di mercoledì allo stadio di Monza, dovuta anche alle assenze per malattia di diversi giocatori, la squadra di Lorenzetti si presenta al completo a Gara 3 con Kaziyski come opposto, Sbertoli alla regia, Podrascanin, Michieletto e Lavia diagonali, Lisinac al centro e Laurenzano nel ruolo di libero. Nel campo opposto Monza con Kreling, Maar, Grozer, Galassi, Beretta, Davyskiba e Federici.

La squadra gialloblù inizia gara 3 al meglio, conquistando il primo punto grazie a un errore dell’opposto ospite, Grozer, e mantenendosi in vantaggio (8-4) con due ace del capitano Kaziyski (MVP e best scorer con 21 punti). Dopo il time-out di Monza, l’ITAS continua a dettare la partita (9-6, 11-8) fino all’aggancio dei brianzoli sul 14-14. Da qui il match prosegue a favore del Monza, con due block di Grozer su Michieletto (14-16) e diversi errori di battuta dei trentini. Il team di Lorenzetti continua l’inseguimento (16-17, 18-19 e 20-21), arrivando al punto numero 22 con un attacco di Michieletto, Monza, però, si aggiudica il set con l’ace di Davyskiba (22-25).

Il secondo set vede l’ITAS partire aggressiva, con una serie di azioni guidate da capitan Kaziyski e dal centrale Lisinac che portano i trentini a un vantaggio che si rivela incolmabile per gli avversari (7-2, 11-5, 15-9). Monza, quindi, mette a punto una serie di giochi fallosi che portano l’ITAS al vantaggio definitivo (18-10, 21-14 e 23-17), coronato dal set-point di Podrascanin (6 punti) che fa concludere la frazione sul 25-18 a favore dei gialloblù.

Dopo il cambio campo Monza e Trento iniziano un gioco equilibrato, fino ai tre ace di Kaziyski che portano l’ITAS sull’8-5 e da qui sul 13-11 mantenendo il vantaggio, fino a che, come nel primo tempo, Monza trova l’aggancio sul 14-14. Questa volta però la squadra di Lorenzetti riprende le redini del gioco grazie a Michieletto (19 punti) che porta il suo team al 21-16, distacco che Monza non riesce più a raggiungere, rimanendo a 19 punti, una volta che i trentini chiudono il set grazie a un errore di battuta di Davyskiba.

Anche l’ultimo set vede le due squadre impegnate in un iniziale testa a testa (8-7), fino alle azioni di Lisinac e Kaziyski, che permettono ai trentini di staccare la Vero Volley (13-8). I brianzoli non si fermano e si riportano sul 18-16, ma da qui l’ITAS è inarrestabile e conclude il set con la schiacciata di Michieletto, lasciando gli avversari a 19.

Fra otto giorni, domenica 2 aprile, all’Arena di Monza si disputerà gara 4, l’ultima della serie in caso di nuova vittoria di Trento. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30.

Il tabellino della partita:

Itas Trentino-Vero Volley Monza 3-1

(22-25, 25-18, 25-19, 25-19)

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Lisinac 12, Kaziyski 21, Michieletto 19, Podrascanin 6, Lavia 11, Laurenzano (L); Nelli, Džavoronok, N.e. D’Heer, Cavuto, Pace, Berger, Bernardis. All. Angelo Lorenzetti.

VERO VOLLEY: Beretta 3, Grozer 6, Maar 14, Galassi 11, Kreling, Davyskiba 19, Federici (L); Zimmermann 1, Szwarc 8, Di Martino, Pirazzoli. N.e. Marttila, Pisoni, Magliano. All. Massimo Eccheli

DURATA SET: 27’, 27’, 29’, 28’; tot 1h e 51’.

NOTE: Itas Trentino: 9 muri, 7 ace, 16 errori in battuta, 3 errori azione, 53% in attacco, 49% (13%) in ricezione. Vero Volley: 6 muri, 7 ace, 14 errori in battuta, 9 errori azione, 42% in attacco, 40% (21%) in ricezione. Mvp Kaziyski.