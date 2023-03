Si è spento Fiorenzo Bernard, una vita nei vigili del fuoco di Pergine Valsugana

Sin da giovane, il suo impegno per la comunità è sempre stato legato ai vigili del fuoco volontari di Pergine. Si è spento domenica 26 marzo Fiorenzo Bernard, 83 anni, a lungo impegnato tra le fila dei pompieri anche come capo plotone.

“Anche una volta compiuti i 60 anni, quando per regolamento i pompieri devono uscire dal corpo, lui è sempre stato attivo nelle attività per i ‘fuori servizio’, di cui è diventato anche presidente”, ricorda la figlia, Cinzia Bernard. “Come vigile del fuoco, è sempre stato presente dove poteva, pur avendo una famiglia con quattro bambini piccoli a casa”. Negli anni, Bernard ha prestato servizio in occasione della tragedia del Vajont, ma anche a Stava nel 1985 e in Friuli Venezia Giulia durante il terremoto del 1976. “È andato anche in Irpinia, per portare i pre-fabbricati per le persone terremotate”, racconta la figlia. “Ha sempre corso per tutti, senza mai pensarci su due volte. Lasciava la famiglia e partiva. Io, da figlia maggiore, ero orgogliosissima del mio papà, soprattutto in occasione delle manifestazioni che i vigili del fuoco facevano per il pubblico, durante le quali venivano fatte le manovre”.

Una parte della storia di Fiorenzo Bernard è racchiusa, assieme a quella dei vigili del fuoco volontari di Pergine, nel libro “Acqua contro fuoco”, scritto a quattro mani da Lino Beber e Marzio Zampedri per i 150 anni dei pompieri perginesi.

Bernard è stato attivo anche come alpino, e negli ultimi anni aveva fatto parte del circolo degli anziani e del coro della chiesa dei frati francescani. “Fin da quando aveva 14 anni ha fatto l’idraulico“, dice la figlia. “Ha svolto l’apprendistato da un signore di Trento, che gli ha voluto molto bene e che lo ha assunto come dipendente. Da lì è iniziato il suo servizio, che lo ha portato poi a lavorare per l’Amea di Pergine Valsugana, dove era stato selezionato perché, tra tutti, era stato l’unico a fare una saldatura in modo perfetto”.

Uscito dal lavoro, Fiorenzo era sempre disponibile per dare una mano con dei piccoli lavoretti di idraulica per gli amici e i conoscenti che glielo chiedevano. “È sempre stato un grandissimo lavoratore – ricorda la figlia – ed era sempre disponibile con chiunque gli domandava di dargli una mano con il lavandino”.

Fiorenzo Bernard avrebbe compiuto 84 anni il 1° maggio. I funerali si terranno alla chiesa parrocchiale di Pergine Valsugana giovedì 30 marzo alle 14.30 (alle 14 ci sarà la recita del rosario).