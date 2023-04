Con la raccolta punti “SocioSì 2022” donati oltre 27 mila euro

La solidarietà dimostrata da quasi 6.000 soci ha consentito di raccogliere oltre 27 mila euro attraverso la raccolta Punti SocioSì 2022. Una cifra che sfiora i 205 mila euro da quando l’iniziativa è stata lanciata, nel 2014. Donazioni che si trasformeranno in un aiuto concreto, grazie all’azione svolta in Trentino Alto Adige, in Italia e in tutto il mondo, dalle associazioni sostenute da SAIT Coop (Consorzio delle Cooperative di Consumo Trentine) e Famiglie Cooperative: La Rete – Cooperativa Sociale, Admo Trentino, Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel ODV, Medici dell’Alto Adige per il Mondo/Südtiroler Ärzte für die Welt, Anffas Trentino Onlus, Libera e Airhalz. Al centro dei loro progetti l’aiuto alle persone più fragili, il sostegno alla ricerca scientifica, all’ambiente e alla legalità.

La consegna della somma raccolta, assieme alle iniziative che le sette associazioni andranno a svolgere grazie ai punti SocioSì donati nel 2022, sono stati presentati ieri nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il Presidente del Consorzio SAIT Coop Renato Dalpalù, il Presidente di Anffas Luciano Enderle, il Presidente di Admo Alberto Zampiccoli, il Direttore de La Rete Mauro Tommasini, la Presidente di Airalzh Alessandra Mocali, la direttrice di Medici dell’Alto Adige per il Mondo/Südtiroler Ärzte für die Welt Gabi Janssen Pizzeco, il responsabile del programma Siticibo di Banco Alimentare del Trentino Alto Adige/Landestafel Roberto Scarpari e la rappresentante di Libera Trentino Paola Rizzolli.

La raccolta punti SocioSì permette di accumulare punti automaticamente, presentando alla cassa (nei negozi Famiglia Cooperativa, Coop Trentino e Coop Superstore) la Carta In Cooperazione. L’obiettivo è quello di assicurare al socio risparmi e vantaggi durante tutto l’anno, non soltanto al termine della raccolta. Tra questi vi sono: buoni spesa, ricariche CoopVoce, fare la spesa con i punti accumulati, acquistare la rivista Fior Fiore in cucina e, appunto, donare i punti raccolti (500, pari a 5 euro) ad uno dei progetti di solidarietà sostenuti dalla Cooperazione di Consumo Trentina. La nuova raccolta punti è partita il 1° febbraio 2023 e si concluderà il 30 gennaio 2024.