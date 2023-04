Comitato difesa delle acque: “La Pat abbandoni idea anacronistica di costruire nuovi bacini artificiali”

Emergenza redditi, i sindacati: “Le imprese investano in innovazione e sostenibilità”

I sindacati trentini tornano a chiedere “non bonus e provvedimenti tampone, ma scelte strutturali” per far fronte al caro energia, “uno dei maggiori problemi che famiglie e imprese devono fronteggiare”. Ad acuire queste crisi contingenti però, sottolineano i sindacati, ci sono problemi strutturali del Trentino, come “bassi investimenti delle imprese, salari sempre più inadeguati e […]