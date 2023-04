Pasqua musicale arcense, ecco il programma da venerdì 7 a domenica 9 aprile

Entra nel vivo il programma della Pasqua musicale arcense, il festival di musica classica e sacra eseguita nei luoghi più belli di Arco, che da venerdì a domenica propone i tre concerti clou della 51ª edizione, per entrare con la musica nel pieno del periodo pasquale.

IL PROGRAMMA DAL 7 AL 9 APRILE

Venerdì 7 aprile nella chiesa evangelica della Santissima Trinità si tiene la Liturgia della Parola, celebrazione ecumenica della Passione a cura, insieme, del pastore Anton Geiser, predicatore della Chiesa evangelica in Germania e già pastore ad Arco, e del parroco della città, don Francesco Scarin, con i solisti della Pasqua musicale arcense, il quartetto di corni composto da Andreas Imkampe, Antje Beyer, Gerd Beyer e Samuel Gassert (inizio alle ore 16).

Sabato 8 aprile l’Orchestra della Pasqua musicale arcense diretta dal Mo. Juheon Han propone nel salone delle feste del Casinò municipale un concerto sinfonico con musiche di Ludwig Van Beethoven (la ouverture da Egmont, op. 84), di Richard Strauss (il concerto per corno e orchestra n. 1, op. 11 in mi bemolle maggiore, solista Fabian Schröder) e di Pëtr Il’ič Čajkovskij (il concerto per violino e orchestra, op. 35 in re maggiore, solista Gustavo Surgik). Inizio alle ore 20.45, direzione artistica di Peter Braschkat.

Domenica 9 aprile, infine, il tradizionale concerto di Pasqua nella chiesa Collegiata dell’Orchestra della Pasqua musicale arcense, direttore il Mo. Juheon Han, con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart: la sinfonia n. 31, Kv297 (Pariser) in re maggiore e il concerto per violino e orchestra n. 5, Kv 219 in la maggiore, solista Chiarlotte Thiele. Inizio alle ore 20.45, direzione artistica di Peter Braschkat.

La Pasqua musicale arcense è organizzata dal Comune di Arco con il sostegno della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in collaborazione con la sezione di Riva del Garda del Conservatorio di musica F. A. Bonporti, la Scuola musicale Alto Garda, la Parrocchia di Arco e la Comunità evangelica di Merano. Tutti i concerti sono a ingresso libero.

IL PROGRAMMA DAL 14 AL 15 APRILE

Venerdì 14 aprile, ore 20.45. Arco, auditorium di Palazzo dei Panni: Conservatorio “F. A. Bonporti”, sezione di Riva del Garda. Concerto: Musica per voci soliste, pianoforte e quartetto di fisarmoniche

sabato 15 aprile, ore 20.30, Arco, centro internazionale Via Pacis: Gruppo Music Worship School di Via Pacis. Worship for Peace. Indie-pop-rock e christian music

domenica 16 aprile, ore 17.30, Arco, salone delle feste del Casinò municipale: Orchestra di fisarmoniche “Città di Arco”. Concerto di primavera