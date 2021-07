Arco, torna “Talking about – Giovani artisti in dialogo”

Il cantautore trentino Francesco Camin sarà protagonista il 15 luglio con un concerto monografico

“Talking about – Giovani artisti in dialogo” apre giovedì 8 luglio alle 21 al Centro giovani intercomunale Cantiere 26 con la nuova rassegna “Young Artists”. La serata, moderata dal giornalista Fabio De Santi, precederà il concerto del cantautore trentino Francesco Camin, che si terrà giovedì 15 luglio al castello di Arco.

Ospiti del talk (gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite) sono alcuni dei più interessanti musicisti della scena nostrana: Davide Panizza in arte Pop X, che si è esibito al castello nel 2018, Marco Ziliani (al castello l’anno scorso), Francesco Camin, Daniele Tommasini e Maria Devigili. Per ogni artista ci sarà una clip di circa mezz’ora, seguita dalla presentazione e dalla narrazione dell’esperienza artistica, anche in streaming sui canali di Cantiere 26. In conclusione, performance live di Daniele Tommasini (della durata di circa 20 minuti).

Il progetto Young Artists si propone di valorizzare giovani artisti regionali e delle zone limitrofe, è strutturato in due momenti: al Cantiere 26 un talk con alcune esperienze e una piccola performance, mediato da Fabio De Santi, giornalista del settore; e a seguire il main event, ossia un concerto monografico al castello dedicato a un unico artista, in questo caso giovedì 15 luglio con Francesco Camin, cantautore trentino fresco vincitore del premio Lucio Dalla, che a partire dalle 21.30 si esibirà con la sua band al prato della Lizza in un percorso cronologico e antologico del suo lavoro, con presentazione dei pezzi più recenti.

Il progetto costituisce un esito e una sorta di spin off de “Il castello delle meraviglie”, cartellone di eventi che da diversi anni ha per elemento caratterizzante la splendida cornice del prato della Lizza, belvedere sul Garda, sulla valle del Sarca e del castello di Arco, il quale da alcuni anni prevede una data dedicata ai giovani, nel 2017 Afterhours, l’anno seguente Pop X, quindi Dardust e, nel 2020, Marco Ziliani. È realizzato dall’Ufficio attività culturali del Comune di Arco in collaborazione con Cantiere 26, che l’amministrazione comunale intende promuovere e caratterizzare in modo sempre più mirato quale centro di aggregazione giovanile, favorendo la permeabilità rispetto all’offerta relativa a questo target proveniente da altri soggetti e la visibilità sul territorio dei progetti realizzati.