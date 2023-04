San Michele, il Museo etnografico a tariffa ridotta a Pasquetta

Una scuola di merletti in Trentino: al Museo di San Michele la mostra “Te la do io la dote”

La mostra “Te la do io la dote” è allestita al Museo etnografico trentino San Michele (Mets è il nuovo nome). L’inaugurazione è in programma giovedì 5 gennaio alle 17.30. “Te la do io la dote! Cembra 1962-2022. Una scuola di merletti in Trentino“, già esposta a Cembra, è una mostra che ripercorre la storia […]