Caldes, l’arcivescovo Tisi: “Vicinanza a famiglia e comunità”

San Vigilio, l’arcivescovo Tisi consegnerà la Lettera alla comunità: “La strada”

Si avvicina la solennità di San Vigilio, patrono di Trento: la Chiesa e la città di Trento si preparano alla festa per il proprio patrono. L’arcivescovo Lauro Tisi presiederà la Santa Messa in cattedrale alle 10 di domenica 26 giugno. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in diretta sul canale YouTube della Diocesi e su […]