Eugenio Pellegrini, giovedì 13 aprile un incontro all’Urban Center di Rovereto per ricordare il giornalista indipendente

Aria Fritta, a Rovereto lunedì 10 ottobre uno spettacolo per riflettere sulla salute mentale

Una giornata in cui teatro e salute mentale si intrecciano per invitare giovani e cittadini a guardare con occhi rinnovati quel bene comune che è la salute mentale: lunedì 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale, a Rovereto arriva “Aria Fritta. Visioni (s)convenienti sulla salute mentale”. Organizzano il Centro di Salute Mentale […]