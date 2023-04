Trento Film Festival, il programma di venerdì 28 aprile

Il Capodanno di Trento è con Elio (e le storie di Enzo Jannacci)

Venerdì 31 dicembre il Teatro Sociale di Trento si avvicinerà alla mezzanotte, e al nuovo anno, con un grande appuntamento: “Ci vuole orecchio. Elio canta e recita Enzo Jannacci“, lo spettacolo di musica e narrazione dedicato all’indimenticato cantautore milanese, portato in giro per l’Italia da Elio e cinque musicisti, per la regia di Giorgio Gallione e con gli […]