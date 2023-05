Finale Scudetto: l’Itas Trentino torna in campo a Civitanova

Dopo l’ottima prestazione e la fondamentale vittoria ottenuta in Gara 1, l’Itas Trentino proverà a ripetersi nella serata di giovedì 4 maggio, nel secondo match della finale Scudetto di Superlega, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche contro la Cucine Lube, trovandosi avanti 1-0 nella serie che si articola al meglio delle cinque partite. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20.30: diretta RAI Sport HD, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

“Credo che la vera Finale debba ancora iniziare; gara 1 è stata una sfida carica di tensione in cui le due squadre non hanno ragionevolmente espresso ancora tutto il loro potenziale: è stata come una preparazione a quello che vedremo nelle prossime – ha puntualizzato l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di presentazione dell’appuntamento – . D’ora in avanti il livello può infatti solo crescere; dobbiamo farci trovare pronti perché di fronte avremo un avversario ancora più in palla e già molto presente fra muro e difesa. Per riuscire ad essere protagonisti servirà mantenere anche in questo caso lo stesso atteggiamento propositivo ma migliorare pure dal punto di vista tecnico e tattico. Dobbiamo essere più concreti, specialmente in difesa e, in seconda battuta, nelle poche occasioni di contrattacco che riusciremo a crearci”.

L’unico dubbio di formazione per il coach trentino riguarda l’effettivo utilizzo di Srecko Lisinac, che durante il secondo set di gara 1 ha dovuto lasciare il campo per un risentimento lombare; il suo naturale sostituto Wout D’Heer ha però già dimostrato di reggere perfettamente il ritmo nonostante quella in corso sia solo la sua prima Finale Scudetto della carriera. La formazione trentina ha completato la preparazione all’appuntamento con l’allenamento odierno all’ora di pranzo. Quella nella Marche sarà una partita speciale dal punto di vista statistico per Riccardo Sbertoli, che proprio in questa occasione collezionerà la centesima presenza ufficiale in maglia Trentino Volley.

La Cucine Lube Civitanova è pronta ad ospitare per la seconda volta in questa stagione l’Itas Trentino all’Eurosuole Forum con l’obiettivo di ottenere il punto del pareggio nella serie e garantirsi un’altra partita stagionale (in quel caso comunque l’ultima) di fronte al proprio pubblico, che in prevendita ha già acquistato tutti i biglietti disponibili. La sconfitta esterna di lunedì sera ha confermato il fattore campo e costringerà la squadra di Blengini a fare altrettanto per non trovarsi già domenica sera di nuovo a Trento sulla situazione di 0-2. I marchigiani in questi Play Off hanno vinto quattro delle sei partite interne sin qui giocate ed in particolare le due “gara 5”: per 3-0 con Verona nei quarti e per 3-1 con Milano in semifinale. Prima del match lo schiacciatore Nikolov (miglior marcatore dei Play Off, 20 punti anche in gara 1) verrà premiato come mvp delle Semifinali.