Al via il 12 maggio la seconda edizione del Festival della letteratura ambientale

Una foto dell’edizione 2022 del Festival della letteratura ambientale

Ad Arco prenderà il via la seconda edizione del Festival della letteratura ambientale. Quest’anno il tema è “Pensieri in un ambiente che cambia”. Sette gli appuntamenti che, a partire dal 12 maggio, animeranno il Parco Nelson Mandela e il territorio arcense per raccontare l’ambiente che cambia, le responsabilità dell’uomo e le armonie e le resistenze della natura.

“Per rispondere alle sfide attuali – dicono gli organizzatori – è necessario rivedere alcuni dei nostri modelli sociali, culturali ed economici, partendo delle basi, mediante una revisione collettiva e condivisa. Il Festival vuole creare occasioni di incontro, dialogo e riflessione per la comunità dell’Alto Garda e non solo, perché solo dal confronto e dalla partecipazione può nascere un cambiamento duraturo”.

Il programma prevede incontri con autori di prestigio, ma anche passeggiate letterarie, per riflettere in cammino e osservare il territorio della città arcense, e letture animate per bambini, “perché, in fondo, si diventa anche quello che si è respirato sin da piccoli”, commentano gli organizzatori.

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL DELLA LETTERATURA AMBIENTALE

Si comincia venerdì 12 maggio, parlando del ruolo della conoscenza scientifica nella comprensione dell’attuale crisi climatica. Alle ore 18.00, presso il SottoTetto Urban Space al Parco Nelson Mandela, Roberto Battiston, professore ordinario di Fisica sperimentale dell’Università di Trento, presenta il suo ultimo saggio L’alfabeto della natura. La lezione della scienza per interpretare la realtà.

Sabato 13 maggio, alle ore 17.00, Rocco Scolozzi, docente di pensiero sistemico e previsione sociale presso l’Università di Trento, conduce la prima passeggiata letteraria alla Lizza del Castello, per parlare dei limiti dello sviluppo e di sostenibilità. Ritrovo presso il SottoTetto Urban Space al Parco Nelson Mandela.

Domenica 14 maggio, alle ore 17.00, Chiara Parisi propone una lettura animata per bambini sui temi della biodiversità urbana, presso gli orti sociali del Parco Nelson Mandela.

Venerdì 19 maggio, alle ore 18.00, interviene la giornalista Fausta Speranza con il suo libro Il senso della sete, per parlare di acqua e di diritto al suo accesso. L’appuntamento è sempre al SottoTetto Urban Space al Parco Nelson Mandela.

Sabato 20 maggio, alle ore 17.00, Gabriele Bertacchini, naturalista, e Viola Ducati, divulgatrice ambientale, conducono la seconda passeggiata letteraria dal titolo La cultura del limite: noi nella relazione con gli altri, in occasione della Giornata mondiale delle Api. Al termine, sosta presso le arnie di Annalisa in località Moletta, sulle rive del Sarca.

Domenica 21 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, in occasione della Giornata mondiale della diversità ecologica, la Sat propone una giornata di piantumazione degli abeti a San Giovanni al Monte, in compagnia del Gruppo alpinismo giovanile.

Venerdì 26 maggio, alle ore 18.00, Marco Albino Ferrari, giornalista, scrittore e sceneggiatore, propone il racconto dal vivo Assalto alle Alpi, trattato dal suo omonimo libro appena pubblicato. Appuntamento al SottoTetto Urban Space al Parco Nelson Mandela.

Tutti gli incontro sono a partecipazione libera. In caso di brutto tempo gli incontri con gli autori si svolgeranno presso la sede della Sat di Arco in via S. Anna 42, mentre le passeggiate letterarie e le letture animate verranno realizzate in forma ridotta presso SottoTetto Urban Space al Parco Nelson Mandela.

Per l’intera durata del Festival tutti i libri potranno essere consultati presso la Biblioteca Civica Bruno Emmert di Arco e acquistati presso la cartolibreria Cazzaniga.

Il Festival è organizzato dalla SAT di Arco, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Arco, con la collaborazione della Biblioteca Civica Bruno Emmert e dell’Associazione La Busa Consapevole, e con il contributo di Apt Garda Dolomiti, BIM Bacino Imbrifero Montano Sarca-Mincio-Garda, Cassa Rurale Alto Garda-Rovereto, Distilleria Marzadro e Gobbisport. Il Festival si inserisce nel più vasto calendario nazionale del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 promosso da ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.