Palazzo delle Albere, crolla parte del perimetro sud del fossato

Le forti piogge che da ieri sera hanno colpito Trento, unite all’azione di erosione svolta da accumuli di acqua, hanno causato il crollo di una parte del muro del perimetro sud del fossato di Palazzo delle Albere.

Nella mattinata di oggi un sopralluogo dei tecnici, a cui ha partecipato anche l’assessore Bisesti, ha preso visione del crollo che ha interessato circa venti metri di muro, per iniziare a individuare interventi di limitazione del rischio di ulteriori cedimenti e di recupero che si realizzeranno evitando il più possibile di interferire con l’area del parco. Dopo la sistemazione dei teli si interverrà con il lavaggio delle pietre e il recupero e consolidamento del muro. L’intervento dovrebbe interessare tutta la parte sud del perimetro del fossato anche con opere di drenaggio, per dare ulteriore stabilità. La situazione è monitorata e come primo intervento saranno posizionati dei teli a protezione della parte di muro crollata e di quella non interessata dal crollo, per evitare ulteriori fenomeni di erosione e smottamento.

Al sopralluogo hanno partecipato Franco Marzatico, dirigente generale dell’Unità di missione strategica per la tutela e la promozione dei beni e delle attività culturali della Provincia, Lavinia Del Longo e Gianluca Valle del Muse, Matteo d’Ignazio, Alessandro Gius e Andrea Valentini del Servizio opere civili di Apop, oltre a personale dei Vigili del Fuoco. “Gli uffici provinciali – ha detto l’assessore Bisesti – sono già al lavoro, assieme a quelli del Muse, per la messa in sicurezza dell’area e per iniziare il prima possibile l’intervento di sistemazione e consolidamento del muro che vogliamo sia restituito quanto prima ad un luogo che è tra i più significativi del Trentino sotto il profilo culturale”.