Un murale dedicato a Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci sul muro del Da Vinci, ecco il contest per la realizzazione

Sul muro del liceo Da Vinci di Trento, in via Madruzzo, verrà realizzato un murale per ricordare Fausto Tinelli (trentino d’origine) e Lorenzo Iannucci, militanti di sinistra uccisi con otto colpi di pistola a Milano il 18 marzo 1978, negli anni di piombo.

Il termine per iscriversi al contest per realizzare il murale è stato fissato a mercoledì 19 aprile alle 12. L’opera dovrà ispirarsi al testo e ai 21 bozzetti realizzati dagli studenti dei Licei Da Vinci e Vittoria, che sono stati presentati in conferenza stampa post Giunta comunale lunedì 27 marzo da Annachiara e Giada (Da Vinci) e da Ginevra e Beatrice (Liceo Artistico).

Il progetto – hanno raccontato le studentesse – nasce da un’iniziativa avviata dal professore di religione del Liceo Da Vinci, Alberto Conci, che ha poi coinvolto anche l’istituto d’arte Vittoria, con la professoressa Irene Leveghi.

L’opera andrà realizzata su una superficie di circa 48 metri quadri, in quattro giornate massimo, tra l’1 e l’8 maggio, per garantirne l’inaugurazione martedì 9 maggio. È previsto un benefit di 3 mila euro lordi per la copertura di tutte le spese sostenute, quali colori, attrezzatura, vitto e alloggio dell’artista o del gruppo di artisti. La domanda di partecipazione è disponibile sul sito di Trento Giovani e dovrà essere inviata all’indirizzo mail della cooperativa Arianna, ente capofila per il tavolo 2023 (edustrada@arianna.coop).