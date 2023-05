Inaugurato l’Ostello di Trento con la nuova gestione de Il Faggio

È tornato ad aprire le sue porte l’Ostello per la gioventù “Giovane Europa” di via Torre Vanga 11, a Trento, che nella mattinata di oggi ha inaugurato ufficialmente l’attività della nuova gestione, a cura dell’associazione temporanea di imprese guidata da Il Faggio. In attesa di accogliere famiglie, coppie e giovani con lo zaino in spalla in vista della stagione estiva, la struttura è stata sottoposta ad alcuni lavori di miglioria che hanno interessato i serramenti del primo piano, il rifacimento dell’impianto antincendio, la pittura degli interni, il raffrescamento del sottotetto e la sostituzione degli arredi.

L’ostello ha riaperto le porte lunedì 20 marzo. Sono più di 1500 i visitatori che lo hanno scelto nel mese di aprile e ad oggi le prenotazioni per i prossimi mesi estivi confermano la forte richiesta del servizio da parte di turisti, che soggiornano soprattutto durante il weekend o per periodi infrasettimanali, e gruppi sportivi che fanno visita alla città.

Con i suoi 100 posti distribuiti su 32 camere, il cui arredamento in legno è stato progettato su misura dalla ditta trentina Cova Cucine, che ha realizzato mobili in legno dotati ognuno di un proprio armadio con cassetta di sicurezza e chiave, l’ostello garantisce un modello di accoglienza familiare e altamente qualificato improntato ai migliori standard delle strutture europee, ma anche ospitalità nei momenti di crisi per l’accoglienza extra-turistica, valorizzando il ruolo di Trento come cuore della cultura di montagna, città di scienza e crocevia d’Europa.

L’obiettivo dei nuovi gestori è quello di creare partnership con gli attori del territorio, tra cui l’Associazione guide e accompagnatori turistici del Trentino e la Proloco Centro Storico, per offrire un’esperienza sempre più integrata di fruizione del contesto cittadino. Per questa ragione, gli spazi sono arricchiti da immagini di vedute e panorami su cui verrà apposto un qrcode che permetterà ai turisti di scoprire informazioni utili per vivere al meglio il loro soggiorno.

All’incontro erano presenti il sindaco Franco Ianeselli, l’assessora al turismo Elisabetta Bozzarelli, la dirigente del servizio Cultura, turismo e politiche giovanili Laura Begher insieme alla capoufficio Tiziana Pedrel e ai rappresentanti de Il Faggio. Come affermato dal sindaco Ianeselli, che ha ringraziato la gestione precedente per tutto l’impegno e il lavoro svolto nel corso degli anni: «Oggi viene inaugurata una struttura rinnovata, che rappresenta per una città come Trento dalla forte vocazione turistica la possibilità di offrire non solo un ostello di qualità, ma anche un servizio che parla a tutta la comunità». «La ristrutturazione dell’ostello è stata una scommessa anche per l’ufficio turismo, che in sede di gara ha saputo dare un’indicazione precisa su che cosa dovesse diventare il servizio, inserito all’interno di un tessuto urbano capace di attrarre anche il pubblico giovanile degli studenti o dei ragazzi che viaggiano con lo zaino in spalla o in sella alla loro bicicletta» ha proseguito l’assessora Bozzarelli, che ha confermato di aver trovato ne Il Faggio «una cooperativa che ha pienamente interiorizzato i valori del piano di politica turistica approvato dall’amministrazione. Il documento riconosce gli attuali trend del turismo pensando, tra gli altri, ad aspetti come la ciclofficina, che verrà realizzata nei prossimi mesi all’interno dell’ostello».

Da parte loro, il presidente della cooperativa Elia Frignani e il general manager della sezione turismo Francesco Serafini, hanno ringraziato l’amministrazione comunale per la condivisione del medesimo approccio all’accoglienza e tutti coloro che hanno preso parte all’associazione temporanea d’impresa per aver contribuito a realizzare i lavori richiesti nel rispetto delle tempistiche previste