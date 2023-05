A San Martino torna il festival “Il fiume che non c’è”

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello da venerdì 12 a domenica 14 maggio grazie al festival “Il fiume che non c’è”, che torna anche quest’anno ad animare il quartiere di San Martino in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino.

Il ricco programma prevede iniziative per tutti i gusti, dalla musica (con gruppi come gli Halo e il dj set Mobororè), agli incontri a tema, con talk letterari (domenica dalla 15 alle 16 il quizzone su Italo Calvino a cura delle Librerie Rileggo e Due punti) e diverse performance (Demoniaco, lo show esoterico di Tommaso Buldini e Plastikhaare, musicato da COLAPESCE). Oltre a questo anche proiezioni (“Apocalypse Party” di Margherita Paoletti), laboratori di arte (“Narrazione dimezzata”: laboratorio di strisce a fumetti a cura di Danilo Barbarinaldi), la lettura dei tarocchi, la mostra “Il parco che non c’era” a cura della Fondazione Museo storico del Trentino e tanto altro ancora.

Il programma completo è consultabile sul sito: https://sanmartinodentro.blogspot.com/p/programma.html.

Per consentire lo svolgimento del Festival verrà modificata la viabilità della zona: a partire dalle 9 del 12 maggio fino alle 24 del 14 maggio è previsto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e divieto di transito veicolare, eccetto residenti, in largo N. Sauro nel tratto compreso tra il civico 63 e l’incrocio con via S. Martino; in via S. Martino nel tratto compreso tra largo N. Sauro e via Torre d’Augusto e in vicolo S. Martino.