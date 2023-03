San Martino, dieci realtà del quartiere si fanno promotrici di un’iniziativa per riqualificare il Parco della Predara

Bypass ferroviario, nasce l’Osservatorio per l’ambiente e la sicurezza del lavoro

Circonvallazione di Trento, proseguono i passaggi per attivare il cantiere. È stato approvato oggi (lunedì 16 gennaio) dalla giunta comunale di Trento lo schema di protocollo per l’Osservatorio per l’ambiente e la sicurezza del lavoro, che dovrà poi essere firmato dai tre enti coinvolti: Comune di Trento, Rete ferroviaria italiana (RFI) e Provincia di Trento. […]