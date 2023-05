All’ospedale di Rovereto è stato inaugurato il presidio della Polizia di Stato

Da questa mattina (15 maggio) è operativo il nuovo posto fisso di Polizia di Stato all’interno dell’ospedale di Rovereto. Posizionato a sinistra dell’atrio principale, il nuovo posto di Polizia assicura la presenza del personale tutti i giorni della settimana, nella fascia mattutina e pomeridiana.

Il punto è stato inaugurato alla presenza del questore Maurizio Improta, dell’assessora provinciale alla salute Stefania Segnana, del direttore generale dell’Apss Antonio Ferro e della direttrice del Santa Maria del Carmine Camilla Mattiuzzi.

“La presenza del personale di pubblica sicurezza non deve però essere letta come una risposta a un’emergenza, dal momento che in Trentino finora non si sono verificati eventi critici e gli ospedali sono considerati normalmente luoghi sicuri e protetti dove i cittadini possono recarsi in tutta tranquillità e sicurezza”, ha precisato l’assessora alla salute Stefania Segnana.

“Ritengo che la presenza della Polizia all’interno dell’ospedale sia molto importante e soprattutto sia a garanzia di tutti”, ha aggiunto il questore di Trento, Maurizio Improta. “Per il personale di Polizia che entra in servizio oggi sarà necessario un nuovo approccio perché si trova ad avere a che fare con una platea nuova: persone che hanno bisogno di cure ma che hanno anche bisogno di essere tutelate, osservando tutte le esigenze dell’ospedale. La nostra è una presenza che ha soprattutto uno scopo preventivo ma che deve essere pronta a intervenire nell’immediatezza. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai casi di violenza sulle donne e ai maltrattamenti, soprattutto in presenza di determinati referti in cui sarà molto utile unire l’occhio clinico all’occhio investigativo. Credo infine che la presenza della polizia sia utile anche per prevenire episodi di piccola criminalità che si potrebbero verificare all’interno dei reparti”.

In questi giorni “l’Azienda sanitaria e i procuratori di Trento e di Rovereto hanno siglato una convenzione a tre per il rinnovo del ‘Codice rosso’, una convenzione pilota in Italia per prevenire e combattere la violenza contro le donne”, ha dichiarato il direttore generale dell’Apss Antonio Ferro.