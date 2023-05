“Incastelliamoci”, una giornata a Castel Nenno tra laboratori e conferenze

Sabato 20 maggio l’Azienda per il Turismo Val di Non e l’Associazione Castelli del Trentino propongono “Incastelliamoci” una visita guidata con diversi eventi e attività a Castel Nenno, uno dei castelli più affascinanti e misteriosi della Val di Non. Per quest’occasione hanno collaborato all’organizzazione anche l’Istituto Italiano dei Castelli, l’Associazione culturale Ricerche Fortificazioni Altomedievali e l’Associazione Culturale G.B. Lampi.

“Con ‘Incastelliamoci’ – spiega Lorenzo Ferrari, coordinatore del progetto castelli per ApT Val di Non – riuniamo in una grande giornata le tante esperienze che si fanno ordinariamente al castello e aggiungiamo una serie di interventi di diversi studiosi che daranno ulteriore lustro alla storia di Castel Nanno”.

In effetti il programma della giornata rispecchia bene questo intento di riunire la cultura ad attività esperienziali: con la possibilità di essere accompagnati da una guida all’interno del castello, assistere al racconto teatralizzato della leggenda “Laura e il menestrello”, ambientata proprio a Castel Nanno e che verrà rappresentata da attori e ballerini in costume medievale, e ancora partecipare alla conferenza ‘Castel Nanno: territorio, strutture, decorazioni’, nella quale interverranno Nicoletta Pisu e Katia Lenzi, archeologhe, e Chiara Radice, storica dell’arte. A tutto questo si aggiungerà la possibilità di assistere a un esclusivo laboratorio di fucina archeologica per bambini proposto dalla cooperativa Abaco.

A presentare la giornata con grande entusiasmo è il nuovo presidente dell’Associazione Castelli del Trentino, Andrea Sommavilla “Abbiamo voluto dare una nuova impronta all’attività dell’associazione, proseguendo nella consolidata attività con rassegne e incontri, ma insieme proponendo anche giornate nei castelli, come avverrà per la prima volta proprio a Castel Nanno”.

Sarà insomma una giornata in cui arte, storia, musica, teatro, danza e cultura si fonderanno per far tornare Castel Nanno al tempo antico in cui i nobili vi si ritrovavano per dialogare, ballare, mangiare e divertirsi nei suoi giardini. Per avere tutti i dettagli sulla giornata di sabato 20 maggio e prenotare le esperienze basta consultare il sito visitvaldinon.it e contattare ApT Val di Non (info@visitvaldinon.it; tel. 0463830133).