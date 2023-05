Al METS di San Michele la Giornata mondiale delle Api

Il 20 maggio è la Giornata mondiale delle Api, per quest’occasione il METS-Museo etnografico trentino San Michele, in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach, propone una serie di iniziative dedicate al mondo delle api.

Alle 15 si aprirà il convegno di approfondimento e conoscenza “Trentino Terra di Apicoltura” con relatori di grande competenza come Rosa Roncador, dell’Associazione Alteritas Trentino, che parlerà de “Il miele nei millenni: incontro tra uomo e natura”; poi Sabrina Rasom, dell’Istitut Cultural Ladin “majon di fascegn” – Museo Ladin de Fascia. Quindi, per parlare de “Gli straordinari protagonisti trentini dell’apicoltura”, ci sarà Paolo Fontana della Fondazione Edmund Mach, mentre Sara Andreatta, dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari tratterà il tema dell’ “Apicoltura in Trentino dal punto di vista sanitario”.

Le “Preferenze di habitat degli apoidei selvatici in aree montane alpine” saranno l’argomento approfondito da Davide Andreatta – DAFNAE Department of Agronomy, Food, Natural resources, Animals and Environment – University of Padova Forest Ecology Unit, Research and Innovation Centre – Fondazione Edmund Mach. Infine, per descrivere il “Miele millefiori: riscoprire l’espressione sensoriale del territorio a supporto di apicoltura e ambiente” ci sarà Danny Cliceri, del Centro Agricoltura Alimenti Ambiente – Università di Trento

In contemporanea si svolgeranno i laboratori per i più piccoli a cura dei Servizi educativi del Museo.

L’inaugurazione della rinnovata e ampliata sezione espositiva dedicata all’apicoltura è in programma alle 17, così come le visite guidate alla sezione stessa. A seguire è possibile partecipare alle degustazioni di mieli a cura di Serena Chiesa della Fondazione Edmund Mach.

L’ingresso è libero e gratuito per tutti. Per informazioni: tel. 0461.650314; www.museosanmichele.it.