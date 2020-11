Ingegneri trentini in assemblea con il sindaco Ianeselli

Si è svolta nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 19 novembre, l’Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, ovviamente in videoconferenza, alla quale ha partecipato anche il Sindaco di Trento Franco Ianeselli, che ha dialogato con l’assemblea, introdotto dal giornalista Rai Gabriele Carletti, rispetto ai principali temi cari alla categoria, dalle opere pubbliche all’urbanistica alle nuove sfide del territorio.

Ianeselli ha avuto modo di parlare del rapporto instaurato con gli Ordini in queste prime settimane di consigliatura: “Nel nostro comune abbiamo tanti punti di eccellenza ma anche qualche criticità, su cui siamo convinti che è possibile intervenire per migliorare, e un buon modo per farlo è lavorare assieme agli Ordini, con cui già in campagna elettorale ho instaurato un dialogo collaborativo e costruttivo, anche nelle critiche che giustamente a volte possono essere rivolte a un’amministrazione”.

Carletti ha poi sollecitato il sindaco su quali saranno le opere irrinunciabili per lo sviluppo della città nei prossimi anni: “La piscina è già identificata, stiamo lavorando sull’ex Facoltà di lettere e sull’ex Mensa come su varie altri progetti, ma io come opera penso alla tramvia. – ha affermato Ianeselli – Il tema cardine per la città è quello della sostenibilità e sappiamo che tra i tanti punti di eccellenza di Trento il nodo della mobilità finora invece è sempre rimasto inevaso. Penso a un intervento sulla parte nord della città, da Spini di Gardolo fino al Centro storico. Un’occasione non solo di rigenerazione trasportistica ma di rigenerazione urbana“.

Al termine del confronto con il primo cittadino, il presidente dell’Ordine trentino Barbareschi ha poi ricordato il grande impegno dell’Ordine stesso e della Fondazione Negrelli nel campo la formazione a distanza, definita “un sogno” soltanto pochi anni fa, mentre oggi, nei primi 10 mesi del 2020 ha reso possibile l’organizzazione quasi 90 corsi, e della prospettiva della nuova sede con il progetto Santa Chiara Open Lab, condiviso con l’amministrazione Comunale di Trento e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Trento, che porterà alla realizzazione della nuova sede dei due Ordini con uno spazio dedicato all’UrbanCenter aperto alla comunità.

Il dialogo con le istituzioni è poi proseguito assieme all’assessora con delega in materia di pianificazione territoriale ed edilizia privata Monica Baggia, con cui si è parlato anche della collaborazione tra pubblico e professionisti e digitalizzazione, prima di concludere l’assemblea con l’approvazione del bilancio consuntivo 2019, che ha visto un avanzo di 14.824,67 euro, derivante da entrate per 598.491,48 e uscite pari a 583.666,81.