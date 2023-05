AltraQuota, si apre giovedì 18 maggio il festival dedicato alla difesa dell’ambiente

Al via da domani, giovedì 18 maggio, il festival “AltraQuota” (evoluzione dell’OltrEconomia festival, ndr), organizzato dall’associazione Yaku. Al Parco Santa Chiara, dalle 18 e per cinque giorni, si parlerà di difesa dell’ambiente, e in particolare dei temi della difesa delle montagne e dell’auto-organizzazione per la salvaguardia dei territori e dei diritti delle popolazioni. Ci sarà però anche un richiamo al prossimo Dolomiti Pride, che si terrà in Trentino il prossimo 3 giugno.

Ogni sera sarà dedicata a concerti e cinema, si potrà come di consueto mangiare – vegetariano e con prodotti locali – e stare assieme. I pomeriggi le presentazioni dei libri, laboratori per bambine e bambini e la libreria, per le ultime novità dell’editoria indipendente.

AltraQuota si apre giovedì 18 maggio alle 18.00 con una conferenza sulla crisi idrica nel mondo e la difesa di ghiacciai e montagne in Trentino. Interverranno Corrado Oddi, sindacalista ed esponente del gruppo di lavoro contro la siccità del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, Simona Savini, geologa che per Greenpeace segue la questione agricoltura ma anche la difesa degli attivisti minacciati nel mondo per la difesa dell’acqua e della terra con la rete In Difesa Di, e Vanda Bonardo, responsabile Alpi per CIPRA, referente di Legambiente per l’acqua, insegnante e naturalista.