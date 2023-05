A che ora passa il Giro? La cronotabella della sedicesima tappa

Il passaggio del Giro sul Bondone, nel 2020. Foto © Gianni Zotta

La sedicesima tappa, domani, martedì 23 maggio, vedrà le strade del Trentino grandi protagoniste, sperando che le nostre salite possano contribuire a riaccendere la fiamma di questo Giro d’Italia, ancora senza un padrone.

La frazione numero sedici parte da Sabbio Chiese in provincia di Brescia. Poi si entra il provincia di Trento con il passaggio, chilometro 54, da Riva del Garda (via Marconi e viale Carducci) tra le 12.17 e le 12.24 (gli orari sono ovviamente influenzati dalla media che terranno i corridori in corsa: il primo valore orario si riferisce a una media gara di 35 chilometri all’ora il secondo di 31). La gara passa poi da Torbole (12.21 – 12.29), Nago (12.27-12.36), Bolognano (12.32-12.41), prima di attaccare il passo di Santa Barbara. Dopo lo scollinamento, previsto tra le 13.08 e le 13.25, picchiata su Ronzo Chienis (13.11 – 13.29), per riprendere a salire verso passo Bordala, ascesa che ha le sue maggiori difficoltà proprio in questi ultimi chilometri. In cima i corridori arriveranno tra le 13.22 e le 13.13.42, poi in discesa la corsa passerà per Castellano (13.32 – 13.53) e Villa Lagarina (13.42 – 14.04).

L’arrivo in città, a Rovereto, è previsto tra le 13.47 e le 14.09. Il percorso coinvolge via Rosmini e via Alighieri, poi si torna a salire: la corsa passerà per la Vallarsa ad Albaredo (14.05 – 14.31), Matassone (14.13 – 14.39), Arlanch (14.20 – 14.47), Anghebeni (14.24 – 14.52). Il continuo saliscendi prosegue perché dal bivio per Serrada i corridori raggiungeranno Noriglio (14.44 – 15.15) per poi continuare a salire passando per Piazza (15 – 15.34) e Serrada. Passaggio in discesa da Folgaria (15.23 – 16), Mezzomonte (15.32 – 16.10), fino a Calliano (via 3 Novembre – 15.39 – 16.18).

Qualche chilometro di pianura prima dell’ultima ascesa: a Nomi (via Roma) il Giro passerà tra le 15.42 e le 16.20, ad Aldeno tra le 15.53 e le 16.32. Poi si attacca il Bondone ed ecco gli ultimi passaggi: Covelo (16.07 – 16.50), Garniga Terme (16.17 – 17.02), Garniga Vecchia (16.23 e 17.10).

L’arrivo dei primi corridori sul traguardo, posto in Viote, è previsto infine tra le 16.50 e le 17.43.