Sciopero distributori: servizio assicurato in A22 a “Nogaredo ovest” e “Paganella est”

Sciopero treni domenica e lunedì: ecco i servizi garantiti

Dalle 21 di domenica 7 alle 21 di lunedì 8 marzo 2021 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza. Per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle […]