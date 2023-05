Chicco Sorriso, sabato 27 maggio la raccolta fondi di Admo Trentino sarà davanti a 47 punti vendita

“Chicco Sorriso”, la campagna di raccolta fondi di Admo Trentino, torna sabato 27 maggio in 47 punti vendita Coop, Sait e Famiglia Cooperativa in tutto il Trentino.

Anche in questa sedicesima edizione i volontari dell’associazione donatori di midollo osseo allestiranno nei supermercati aderenti degli stand informativi per promuovere la donazione di midollo osseo e per raccogliere fondi per reclutare potenziali donatori.

Ad oggi Admo Trentino conta quasi 13 mila soci, di cui più di 11 mila sono tipizzati, cioè si sono sottoposti a un piccolo prelievo di sangue che consente l’inserimento nel Registro dei donatori di midollo osseo IBMDR (Italian Bone Marrow Donor Registry).

“Negli ultimi due anni – spiega il presidente di Admo Trentino Alberto Zampiccoli – abbiamo raggiunto risultati eccezionali. Nel 2022 l’attività di sensibilizzazione nelle scuole, attraverso gli eventi informativi, in piazza, sui social, unita all’importantissimo passaparola, ha portato oltre 1.100 nuovi iscritti. Il Laboratorio HLA dell’ospedale S. Chiara di Trento, un’eccellenza a livello nazionale, ha tipizzato 882 nuovi potenziali donatori che sono entrati, tramite un semplice prelievo di sangue, a far parte del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. L’obiettivo per il 2023 è ambizioso: raggiungere le 1.152 tipizzazioni“.

“Nel 2021 – continua il presidente – 16 trentini hanno donato il midollo osseo. Questo dato straordinario ci aveva sorpreso. Nel 2022 è andata ancora meglio: i donatori effettivi sono stati ben 22. Ad oggi, nel 2023 hanno donato 7 trentini e sono previste altre 3 donazioni nei mesi di maggio e giugno. Tutto questo è reso possibile dalla felice collaborazione con il Laboratorio HLA diretto dalla dott.ssa Paola Boccagni con il suo staff: la dottoressa Nadia Ceschini, la dottoressa Angelica Moro, la dottoressa Anna Stanizzi, il dottor Paolo Gottardi e tutto il personale che ogni giorno si impegna per raggiungere questi risultati nonostante le grandi difficoltà”.

Ecco l’elenco delle piazze in cui sarà attiva la raccolta:

TRENTO

Coop Trentino – Via Solteri

Coop Trentino – Piazza Lodron

Coop Trentino – Piazza Cantore

Coop Trentino – Corso 3 Novembre

Coop Superstore Big Center – Via Alcide Degasperi

ALDENO – Via Dante

COGNOLA – Coop Trentino – Piazza Argentario

MATTARELLO – Famiglia Cooperativa – Via Catoni

POVO – Coop Trentino – Piazza Manci

RAVINA – Coop Trentino – Via Herrsching (sabato 20 maggio)

AVIO

Coop Trentino – Piazza Roma

BASELGA DI PINÈ

Famiglia Cooperativa – Corso Roma

BONDO

Famiglia Cooperativa – Via 3 Novembre

BORGO VALSUGANA

Coop Trentino – Corso Vicenza

BOSENTINO

Famiglia Cooperativa – Via Pozze

CALDONAZZO

Coop Trentino – Via Marconi

CARANO

Coop Trentino – Via Nazionale

CASTELLO TESINO

Famiglia Cooperativa – Via Dante

CINTE TESINO

Famiglia Cooperativa – Piazza Plebiscito

CIVEZZANO

Famiglia Cooperativa – Via Murialdo

CLES

Coop Trentino – Piazza Bertolini

DRO

Coop Trentino – Strada Gardesana Occidentale

GRIGNO

Famiglia Cooperativa – Via Vittorio Emanuele

LAVARONE

Coop Trentino – Fraz. Cappella, Via Dante

LAVIS

Famiglia Cooperativa – Via Degasperi

LEVICO TERME

Coop Trentino – Via Casotte

MALE’

Coop Trentino- Via IV Novembre

MOENA

Coop Trentino – Strada de Prealon

PERGINE VALSUGANA

Coop Trentino – Piazza Gavazzi

PIEVE DI LEDRO

Famiglia Cooperativa – Viale A. Folletto

PIEVE TESINO

Famiglia Cooperativa – Via Brigata Abruzzi

PINZOLO

Coop Trentino – Piazza A. Collini

PONTE ARCHE

Coop Trentino – Via Prati

PREDAZZO

Coop Trentino- Via C. Battisti

RIVA DEL GARDA

Coop Trentino – Piazzale Mimosa/Rione 2 giugno

RONCONE

Coop Trentino – Piazza C. Battisti

ROVERÈ DELLA LUNA

Famiglia Cooperativa – Piazza Unità d’Italia

ROVERETO

Coop Trentino – Viale Trento

SAN LORENZO IN BANALE

Coop Trentino – Frazione Berghi

SIROR (novità 2023)

Famiglia Cooperativa – Via S. Andrea

STORO

Coop Trentino – Via Conciliazione

STRIGNO (novità 2023)

Famiglia Cooperativa – Via Roma

TUENNO

Coop Trentino- Piazza Alpini

VERLA DI GIOVO (novità 2023)

Famiglia Cooperativa – Via Principe Umberto

VEZZANO (novità 2023)

Coop Trentino – Via Roma

VIGNE DI ARCO

Coop Trentino – Via Negrelli

VIGOLO VATTARO

Coop Trentino – Via Vittoria