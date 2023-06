Valsugana, in arrivo gli “addetti alla sicurezza” sui treni

Valsugana, dal 12 dicembre altre quattro corse del treno ripristinate

Da domenica 12 dicembre saranno riattivate quattro corse del treno che passa per la Valsugana per andare da Trento a Bassano del Grappa (e viceversa). In questo periodo, a causa di revisioni della linea e dei treni, il 50 per cento dei treni sono stati costituiti dagli autobus. Dal 1° novembre scorso, sono state ripristinate […]