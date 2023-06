A Trento sabato 10 giugno l’inaugurazione del “Gatizole Cat Café”

Credit: Crazy Cat Café

Aprirà le porte ai visitatori sabato 10 giugno il primo “Cat café” di Trento, il “Gatizole Cat Café”. L’inusuale bar si trova in via Travai, dove da qualche mese è presente un cartello con la scritta “Work in prrrrrogress”, e prende spunto dai “neko café” che hanno iniziato a diffondersi all’inizio degli anni Duemila in Giappone.

In Italia c’è già un “Cat café”: si chiama “Crazy cat café”, e si trova a Milano. I “Cat café” sono dei bar dove il cliente può consumare bevande e pasti in compagnia dei “padroni del locale”: i felini. Ad accogliere gli avventori di “Gatizole Cat Café” saranno quattro gattini: Alcide, Gianni, Suzanne e Nina.

Come nasce il nome del “Gatizole Cat Café”? “È una parola – spiegavano qualche settimana fa i proprietari in un post Facebook – che farà subito sorridere chi fra voi conosce il dialetto trentino e, per noi, è legata a dei teneri ricordi d’infanzia perché, sì, le gatizole altro non sono che il solletico! Volevamo che il nostro Cat Café avesse un legame con il territorio regionale e per questo la scelta è caduta su una parola in dialetto; e quale parola può essere più adatta di una che, al suo interno, racchiude la parola “gat”?”.

Il bar sarà operativo da sabato 10 giugno, e funzionerà prevalentemente su prenotazione per gestire al meglio tutte le richieste. I clienti dovranno rispettare alcune regole nell’entrare a contatto con gli “amici a quattro zampe”: non urlare, non dare cibo ai gatti, non scattare foto con il flash, stare attenti ai bambini, non svegliare i gatti che dormono, non forzare i gatti che non vogliono giocare.