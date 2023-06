Cooperazione trentina in assemblea: Simoni confermato presidente

È Roberto Simoni il nuovo presidente della Cooperazione trentina

È Roberto Simoni il nuovo presidente della Federazione Trentina della Cooperazione. Per la sua elezione non è stato necessario il ballottaggio, in quanto già al primo turno è stata di gran lunga superata la maggioranza dei soci + 1, necessaria per arrivare al risultato. Ben 423 le preferenze ottenute da Simoni, quindi oltre le 407 […]