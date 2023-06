Si è spento Bruno Girardi, 86 anni, di Lavis

Si è spento all’età di 86 anni Bruno Girardi, storico vigile di Lavis. Il suo nome è legato a quello del Partito autonomista trentino tirolese (Patt) di Lavis, che oggi lo ricorda in una nota. “Fedele servitore per tanti anni del suo Comune, il ‘Bruno Guardia’ contribuì in modo determinante alla elezione del primo sindaco autonomista di Lavis, Graziano Pellegrini, che lo chiamò a svolgere il delicato incarico di presidente del Consiglio”.

“Per lui – ricorda il Patt – l’Autonomia si declinava innanzitutto come responsabilità verso la propria comunità, da cui derivava la necessità di mettersi in gioco con coraggio e con generosità disinteressata”.

Di Girardi è ricordato anche l’impegno nel mondo del volontariato, dalla Lega Pasi Battisti all’Unione delle famiglie trentine all’estero, fino ai Sos bambini rumeni e agli aiuti umanitari nella banda e nelle case di riposo con i “Finché duran duran”.

“Bruno, come tutte le persone appassionate, a volte era impulsivo e, forte delle sue convinzioni, non ti risparmiava i suoi richiami. Ma il suo animo buono e generoso lo portava ogni volta a superare la delusione, a rimettersi in moto e rimboccarsi di nuovo le maniche per privilegiare l’unità e puntare all’obiettivo”, lo ricordano ancora gli autonomisti, che porgono le condoglianze ai figli Daria e Lino.