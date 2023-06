Settimana accoglienza 2023, il tema è la casa

“Cercando casa” è il tema della Settimana dell’accoglienza che si svolgerà dal 30 settembre al 7 ottobre. Il presidente del CNCA del Trentino-Alto Adige, Claudio Bassetti, ha dedicato la Settimana a Frederick Akwasi Adolfo, il senza fissa dimora originario del Gambia ammazzato di botte, per il cui omicidio sono stati fermati due ragazzini di 16 anni.

“Cercando casa – ha spiegato l’assessora alle politiche sociali del Comune di Trento, Chiara Maule – intende focalizzarsi non soltanto sull’edificio fisico, ma anche sul contesto e la comunità che rendono un posto ‘casa'”.

Alla prossima Settimana dell’accoglienza, ha detto Bassetti, si intende “lavorare per abitare la comunità: trovare risposte collettive a problemi che sembrano individuali”. Michelangelo Marchesi, coordinatore della cooperativa sociale Progetto 92, che ha ricordato come “il tema della casa sia una questione che coinvolge una fetta sempre più grande di popolazione. Infatti, non solo gli ultimi e gli emarginati sono in difficoltà, ma anche chi un lavoro ce l’ha non riesce a pagare l’affitto perché ha uno stipendio troppo basso”.

La “Settimana dell’Accoglienza” è una rassegna di iniziative, momenti di riflessione, stimoli e proposte che riunisce l’intera regione per sensibilizzare tutta la popolazione alla cultura dell’accoglienza. Le realtà private e pubbliche che desiderano partecipare organizzando un evento e portando un contributo di riflessione sul proprio territorio sono invitate a contattare e richiedere il format della scheda di adesione a segreteria.taa@cnca.it .