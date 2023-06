Marmolada, nessuna zona rossa. Dal 1° al 3 luglio la commemorazione ad un anno dalla tragedia

In questi giorni si stanno definendo le modalità in cui potrà essere percorso il versante nord della Marmolada. “Ma non ci sarà nessuna zona rossa”, ha spiegato il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, in occasione dell’ultimo sopralluogo effettuato dai tecnici del Servizio prevenzione rischi e Cue della Provincia di Trento.

“Eventi come quello dell’estate 2022 non erano mai stati registrati in Trentino e tuttora sono in corso studi per verificarne le cause. Ma proprio la presenza di acqua all’interno della massa di ghiaccio sarebbe stata uno degli elementi che ha provocato il distacco”, ha spiegato uno dei tecnici della Provincia.

Ad un anno dal 3 luglio 2022, il giorno del collasso del ghiaccio di Punta Rocca, sul massiccio della Marmolada, che ha strappato ai loro affetti 11 persone, ci saranno degli eventi dedicati alla commemorazione della tragedia. Il primo appuntamento è fissato per il 1° luglio in piazza Marconi (ore 21) con l’incontro dal titolo “Marmolada, il futuro della montagna al tempo del cambiamento climatico”. Interverranno l’alpinista, esploratore e scrittore Reinhold Messner, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il glaciologo del Museo della scienza di Trento, Christian Casarotto, il sindaco Giovanni Bernard, e il direttore dell’Azienda per il turismo della valle di Fassa, Paolo Grigolli. In apertura verrà proiettato un documentario realizzato per la Rai dal giornalista Andrea Selva.

Il 2 luglio, alle 15, nel piazzale accanto al rifugio Cima Undici, a Fedaia (ore 15), il coro Valfassa si esibirà in un concerto di canti montagna in ricordo delle vittime.

Il 3 luglio, giorno dell’anniversario della tragedia, il parroco di Canazei, Mario Bravin, celebrerà una messa in località Fedaia (rifugio Cima Undici, ore 11), alla presenza dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, dei rappresentanti della Provincia di Trento e della Regione Veneto e dei familiari delle vittime del disastro. Al termine della celebrazione, sarà svelata una targa dedicata alle vittime, 7 delle quali sono vicentine.