75 i vini al panel di degustazione del XX Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau

Si è svolto venerdì 23 giugno il panel di degustazione del XX Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau, durante il quale sono stati valutati 75 vini, di cui poco meno del 30% stranieri. Nello specifico, tra gli italiani, 41 i vini trentini, 6 gli altoatesini, 2 lombardi, un siciliano, mentre tra gli stranieri 18 i tedeschi, 4 gli svizzeri e un ceco.

Suddivisi in tre commissioni di assaggio, i giudici hanno effettuato test alla cieca per analizzare ogni etichetta attraverso quattro step secondo il Metodo Union Internationale des Oenologues: vista, olfatto, gusto e gusto-olfatto. Eliminati il giudizio più basso e il più alto, è stata infine determinata la media per il voto finale.

Da qui verrà definita l’assegnazione delle medaglie, con il limite del 30% dei premiati sul totale degli iscritti. Per rendere la competizione ancora più sfidante, inoltre, quest’anno il regolamento è stato modificato limitando le Medaglie d’Oro – assegnabili a chi ottiene un punteggio tra 80 e 84,99 – al 10% del totale iscritti.

I vincitori verranno annunciati venerdì 7 luglio, nell’ambito della seconda giornata della 36° rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna (6-9 luglio), organizzata dal Comitato Mostra Valle di Cembra con il supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, nell’ambito della promozione delle manifestazioni enologiche provinciali denominate #trentinowinefest.

Degustazione e premiazione saranno affidate ad Andrea Amadei, sommelier professionista, speaker di Decanter, volto di “È sempre mezzogiorno” di Rai 1 e direttore editoriale della rivista “The Art of Wine”.

Nell’ambito dell’evento, diversi appuntamenti tecnici e iniziative alla scoperta del territorio, tra cui trekking tra i vigneti, giri in e-bike tra le cantine e lo showcooking “Il giro del mondo in 80 Müller”, ideato per mostrare la grande versatilità del Müller Thurgau, che quest’anno ospiterà la cucina dello Sri Lanka interpretata da Nicky Brian, concorrente di MasterChef Italia 11.