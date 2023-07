“Di castel in castello” parte venerdì 7 luglio con il cinema sotto le stelle al Buonconsiglio

La loggia del Romanino

Parte venerdì 7 luglio al Castello del Buonconsiglio di Trento la rassegna “Di castel in castello”, organizzata dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara in collaborazione con la Provincia di Trento, il Coordinamento Teatrale del Trentino e il Castello del Buonconsiglio.

Venerdì, dunque, sarà proiettato il primo film della rassegna Cinema sotto le stelle, che quest’anno è legata ai temi della mostra “I volti della sapienza. Dosso e Battista Dossi nella biblioteca di Bernardo Cles”, ovvero l’arte, la saggezza e l’amore per i libri. Il primo film che sarà proiettato venerdì alle 21.30 è “Io Leonardo” di Jesus Garces Lambert con Luca Argentero.

Nello scenografico e suggestivo giardino di Castelvecchio il museo proporrà nelle giornate di venerdì sera dal 7 luglio al 25 agosto alle 21.30 (ingresso 3 euro) otto pellicole con la possibilità di godersi i giardini e un aperitivo proposto dalla caffetteria del museo.

Venerdì 14 luglio sarà proiettato il film “L’uomo che vide l’infinito” per la regia di Matt Brown con Dev Patel, Jeremy Irons, Devika Bhise, Toby Jones, Stephen Fry. Un film sul matematico Srinivasa Ramanujan, scoperto da G.H. Hardy, che riconobbe la sua brillantezza nonostante la mancanza di istruzione. Venerdì 21 luglio sarà proposto “Raffaello – Il giovane prodigio” di Massimo Ferrari con Valeria Golino. Un film che omaggia il divino artista con il giusto tributo attraverso la perfezione formale ed estetica delle sue opere. Venerdì 28 luglio sarà proposto “La teoria del tutto” di James Marsh con Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson. La straordinaria ed edificante storia di una delle più grandi menti viventi del mondo, il rinomato astrofisico Stephen Hawking, e di due persone che contro ogni probabilità hanno sfidato gli ostacoli più imponenti con il loro amore.

Venerdì 4 agosto sarà di scena “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua. La sregolatezza di un genio, che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita tra i timori e i propri demoni, divenendo un’icona sovversiva tutt’oggi attuale. Venerdì 11 agosto sarà la volta di “Agorà”, regia di Alejandro Amenábar con Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac. Uno schiavo decide di seguire l’ascesa della Cristianità nella speranza di diventare libero mentre si innamora della sua padrona, la famosa filosofa donna e ateisya Hypatia di Alessandria. Venerdì 18 agosto toccherà a “Codice Genesi” di Albert Hughes, Allen Hughes con Denzel Washington, Mila Kunis, Gary Oldman, Jennifer Beals. In un’America devastata dall’ultima guerra, un uomo attraversa il paese lottando per sopravvivere. Venerdì 25 agosto concluderà la rassegna “Fahrenheit 451” di François Truffaut con Oskar Werner, Julie Christie, Cyril Cusack, Anton Diffring.

Nel calendario estivo del Castello del Buonconsiglio, domenica 16 luglio (ore 16) sarà proposto lo spettacolo “Memoria”, una cantata a Pier Paolo Pasolini con il Quartetto Anutis. Uno spettacolo musicale dove misticismo e poesia si mescolano alla riflessione politica. Domenica 23 luglio, alle ore 16, ci sarà invece il concerto corale di musica georgiana con il Gruppo Adilei di Tbilisi (Georgia), pronto a proporre una selezione di canti polifonici georgiani (liturgici e profani). Sia il gruppo Anutis che l’ensemble Adilei, negli stessi giorni si esibiranno anche all’interno del calendario di “Discanto”, la rassegna internazionale di musica profana e sacra organizzata dal METS-Museo etnografico trentino San Michele e sostenuta interamente dal Centro Servizi Culturali S. Chiara, in programma dal 10 giugno al 23 luglio a S. Michele all’Adige.

Il cartellone di appuntamenti tra musica, danza e narrazione al Castello del Buonconsiglio proseguirà sabato 19 agosto (ore 16) con il concerto “Romanticismo tra sacro e profano”, durante il quale verranno eseguite straordinarie pagine del Romanticismo musicale tratte dal repertorio profano e sacro, mentre sabato 2 settembre (ore 21) verrà proposto il concerto “Beethoven ed oltre”, recital della pianista, filosofa e compositrice veneziana Maria Letizia Michielon, e sabato 9 settembre (ore 21) si potrà ascoltare il “Concerto d’amore in versi”, serata di musica e poesia con l’attore Fabio Testi. Sabato 15 e domenica 16 settembre sarà la volta di “Danzando nella storia” (ore 16), uno spettacolo di danze medievali offerto da Danticadanza, gruppo espressione dell’associazione Gruppo Culturale Zivignago 87 di Pergine Valsugana. A chiudere, sabato 30 settembre (ore 16), andrà in scena lo spettacolo dedicato alla figura di San Vigilio dal titolo “L’Istoria bella de lo santo Vigilio in Tridentum Episcopo e Patrono”, melologo dedicato alla figura del patrono della città di Trento, di e con Walter Salin e Giovanni Salin.

Domenica 10 settembre, invece, dalle ore 15 torna al Buonconsiglio il Trionfo Tridentino, il grande evento dedicato alla festa rinascimentale tenutasi nel maniero nel 1547. Partendo da questo evento sarà proposta la ricostruzione della festa con uno spettacolare corteo di personaggi rappresentanti le figure dei Tarocchi, a conferma di come fosse in voga nel Rinascimento questo gioco di carte allegorico e divinatorio.

CASTEL BESENO

Anche quest’anno Castel Beseno, il maniero che domina la Vallagarina, sarà teatro di suggestive rievocazioni storiche. Nei fine settimana dal 15 luglio al 27 agosto dalle 12.00 alle 16.00 a Castel Beseno ci saranno gli “Armigeri al castello”, le animazioni che prevedono la presenza di una decina di re-enactors appartenenti al Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, con relativo accampamento. Il bastione nord del castello sarà teatro delle dimostrazioni, degli addestramenti e delle spiegazioni al pubblico. I gruppi, per attività ed equipaggiamento, saranno naturalmente collegati alle vicende storiche legate alla battaglia di Calliano. Durante la visita il pubblico potrà indossare e toccare repliche fedeli di parti delle armature come l’elmo, il guanto, il petto.

Il 5 e 6 agosto, sempre a Castel Beseno, ritorna il grande evento “All’armi, all’armi”, durante il quale il maniero sarà preso d’assalto da centinaia di armigeri, ricreando l’atmosfera cinquecentesca dei campi di battaglia con tende, soldati, armi, stendardi, abbigliamento ed attrezzature che rievocheranno la vita quotidiana del tempo e l’atmosfera degli assedi e delle battaglie.

CASTEL STENICO

A Castel Stenico sarà di scena l’arte della Falconeria, ossia l’arte della caccia con il falco, e a questo tema saranno ispirati i quattro fine settimana dal 5 al 27 agosto che vedranno a Castel Stenico le esibizioni di falconieri e dimostrazioni di addestramento dei volatili. Nel corso della giornata saranno proposte tre esibizioni (ore 11.00, ore 14.00 e ore 16.00), e i visitatori saranno aiutati a conoscere i rapaci presenti nel nostro territorio, purtroppo a rischio di estinzione a causa della minaccia continua dell’uomo e dell’ambiente.

CASTEL CALDES

A Castel Caldes nelle giornate di domenica 16 luglio, sabato 12 agosto e domenica 27 agosto, il Teatro delle Quisquilie proporrà lo spettacolo per famiglie “La leggenda di Olinda”, una leggenda ambientata proprio nel Castello di Caldes, in cui si narra l’amore contrastato tra la giovane Olinda e il menestrello di corte Arunte.

CASTEL THUN

A Castel Thun sabato 22 luglio (alle ore 11 e alle ore 16) ci sarà lo spettacolo per famiglie “Le follie del cappellaio”, evento tra giocoleria ed equilibrismo proposto dalla Compagnia Bolle di Sapone. Domenica 30 luglio e domenica 17 settembre andrà invece in scena “La principessa rapita”, spettacolo comico e avventuroso per bambini e famiglie di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj.