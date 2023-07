Calcio, tutte le squadre e le amichevoli delle squadre in ritiro in Trentino – Alto Adige

Il capitano del Napoli scudettato, Giovanni Di Lorenzo

Sono otto, quest’anno, le squadre di calcio di Serie A che effettueranno il ritiro precampionato nella nostra regione: sei in Trentino e due in Alto Adige. La prima ad arrivare sarà il neopromosso Genoa di Alberto Gilardino, dal 10 al 25 luglio a Moena. In Val di Fassa, allo stadio “Carlo Benatti” distante circa quattro chilometri dal quartier generale di Soraga, i grifoni – sostenuti dal proverbiale calore dei loro numerosi tifosi – disputeranno tre amichevoli: con l’ASD Fassa sabato 15 (alle 17.30), gli austriaci del WSG Tirol martedì 18 (alle 17) e il Venezia sabato 22 (alle 17). Per la sesta estate nelle ultime sette, l’Hellas Verona del nuovo allenatore Marco Baroni (e forse, stando alle voci di mercato, dell’esterno destro di Sopramonte, Fabio Depaoli, nonché del terzino primierotto Nadir Zortea) alloggerà invece, dall’11 al 23 luglio, a Fiera di Primiero e scioglierà i muscoli nel Centro sportivo intercomunale di Mezzano.

La squadra più attesa è però inevitabilmente il Napoli campione d’Italia che, dal 14 al 25 luglio, soggiornerà a Dimaro Folgarida per la tredicesima stagione consecutiva (la ventiquattresima nel nostro territorio, partendo dai formidabili anni Ottanta con Diego Armando Maradona), allenandosi – agli ordini del neotecnico Rudi Garcia – sul campo di Carciato. Teatro, in un altro scontato tripudio di folla, di due test match: con l’Anaune Val di Non giovedì 20 alle 18, e la SPAL lunedì 24 sempre alle 18.

Da domenica 16 muoverà i primi passi in provincia, sotto l’attenta guida del nuovo mister Roberto D’Aversa, anche il Lecce, per il terzo anno di fila a Folgaria, svolgendo le sedute nell’impianto “Mauro Marzari” fino al 30 luglio. Una vecchia conoscenza è pure il Torino ora guidato da Ivan Juric, dal 17 al 29 luglio a Pinzolo come ai tempi dell’indimenticato Emiliano Mondonico. Sabato 22 (alle 17), i granata testeranno la propria condizione affrontando al “Pineta” la Feralpisalò di Stefano Vecchi, fresca di promozione in “B” e in ritiro a Spiazzo dal 9 al 23 luglio, mentre venerdì 28 (alle 15) se la vedranno con il Modena, che dal 26 luglio al 4 agosto sarà a Dimaro Folgarida alle dipendenze di Paolo Bianco, già collaboratore di Massimiliano Allegri alla Juventus.

Mezzana farà infine da cornice al romitaggio delle Como Women (massima divisione femminile), in Val di Sole dal 2 al 12 agosto.

Dall’Alto Adige ripartiranno, invece, il Sassuolo di Alessio Dionisi e (al momento) del centravanti clesiano Andrea Pinamonti, a Vipiteno dall’11 al 27 luglio, e il Bologna di Thiago Motta, a Rio di Pusteria nella frazione di Valles dal 13 al 22 luglio.

Oltre alla Feralpisalò e al Modena, il Trentino terrà a battesimo anche altre tre ambiziose compagini cadette, a cominciare dal Palermo di Eugenio Corini, dal 9 luglio al 4 agosto prima a Ronzone e poi a Pinzolo. Sabato 22 luglio (alle 18), i rosanero incroceranno i tacchetti con il Bologna al “Quercia” di Rovereto, mentre nell’ultimo giorno di ritiro giocheranno al “Briamasco” con il Trento di Bruno Tedino, in preparazione a Masen di Giovo dal 18 luglio al 3 agosto.

Dal 15 al 29 luglio, invece, la Cremonese di Davide Ballardini sarà a Cogolo di Peio, scaldando i muscoli a Celledizzo. Di Peio, o meglio di Celentino, è originaria del resto la famiglia del proprietario del club grigiorosso Giovanni Arvedi.

Lavarone, infine, ospiterà ancora una volta il Cittadella del “diggì” ed ex attaccante del Trento, Stefano Marchetti, sull’Alpe Cimbra dal 23 luglio al 5 agosto.

Rimarranno, al contrario, in provincia di Bolzano – assieme al Südtirol del confermatissimo Pierpaolo Bisoli, che dal 12 al 21 luglio, per il dodicesimo anno consecutivo, si dividerà tra Masseria e Stanghe di Racines – pure lo Spezia di Massimiliano Alvini, a Santa Cristina dal 10 al 28 luglio, e il Parma di Fabio Pecchia, a Valles dal 24 al 31 luglio. Sia i liguri (mercoledì 26, alle 18) sia i ducali (sabato 29, alle 17) affronteranno a Bressanone il Bochum, club di Bundesliga di stanza a Gais dal 23 al 30 luglio.

Non è più in Serie B, ma vuole tornarci immediatamente la già citata SPAL presieduta dall’avvocato di Chico Forti e Donald Trump, Joe Tacopina, in ritiro a Mezzana come lo scorso anno dall’11 al 26 luglio. Altre due squadre di “Lega Pro” che sgambetteranno in Trentino sono il Legnago Salus diretto dall’ex centrocampista del Milan, Massimo Donati, a Baselga di Piné dal 23 al 30 luglio, e la Virtus Verona, dal 26 luglio al 6 agosto per il ventisettesimo anno (sì, sono proprio 27!) a Mezzano.