A chi rivolgersi in caso di ritrovamento di un animale ferito?

Foto Enpa Milano

Cosa fare quando, girando per gli ambienti naturali del Trentino, ci si imbatte in un animale selvatico ferito o in difficoltà? Risponde l’ENPA del Trentino, associazione animalista spesso vista come punto di riferimento per i cittadini e i turisti che si trovano in questa situazione, in particolare nei giorni di sabato e domenica, quando le persone frequentano maggiormente l’ambiente ed hanno più occasioni di vedere animali selvatici.

Da gennaio 2023 del recupero dei selvatici feriti o in stato di difficoltà se ne deve occupare direttamente la Provincia di Trento, attraverso il Servizio faunistico e il CRAS (che si occupa dell’avifauna e di alcune specie di piccoli mammiferi). Il CRAS si trova a Villazzano di Trento, è aperto tutti i giorni con orario estivo dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, risponde ai numeri 3356306801 e 3356305749, utili anche per verificare se sia effettivamente necessario prelevare gli animali.

In tutti i casi, per tutte le specie selvatiche, quando non sono attivi i recapiti telefonici del CRAS è sempre possibile attivare la reperibilità faunistica e veterinaria contattando la centrale unica di emergenza che risponde al numero 112.