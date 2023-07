Al Lago delle Piazze c’è Tullio De Piscopo, leggenda della musica napoletana

“Little Fun Palace”, dal Canada al Bondone

Dopo un tour in Canada, torna in Trentino a fine agosto il progetto di OHT, Office for a Human Theatre “Little Fun Palace“, nella sua versione di scuola estiva, che intreccia arti performative, antropologia, scienze naturali, architettura. Little Fun Palace Nomadic School è infatti una scuola di sperimentazione per nuove forme di apprendimento e di condivisione […]