Il Camping Due Laghi di Levico Terme festeggia i 43 anni di attività

Nuova galleria per il Menador: ecco come e dove sarà

Una soluzione condivisa per la strada del Menador: in una riunione presieduta dal presidente della Provincia autonoma di Trento, avvenuta ieri pomeriggio in Piazza Dante, i sindaci di Folgaria, Lavarone, Luserna, Caldonazzo, Levico e Calceranica, si sono incontrati con i tecnici provinciali – il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture Luciano Martorano e il sostituto dirigente […]