Linea Trento-Bolzano: da oggi fino a sabato i treni saranno sostituiti dai bus

Dal 3 luglio partono i lavori di riparazione di via Mantova

I lavori di riparazione di via Mantova, a Trento, partiranno lunedì 3 luglio. Il tratto interessato è in particolare quello compreso fra largo Carducci e via Roggia grande, dove verrà posta la nuova pavimentazione in porfido. Il cantiere sarà suddiviso in due tratti distinti che tagliano a metà la via. La prima fase prevede la […]