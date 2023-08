A Riva del Garda un allenamento di calcio per dire “no” alla violenza sulle donne

Credit: Daniele Panato

Un allenamento speciale contro la violenza sulle donne. Domenica 13 agosto alle 17, US Riva del Garda femminile e Trento Calcio femminile scenderanno in campo presso il centro sportivo “Cesare Malossini” di Riva del Garda, in via delle Ginestre 3, per diffondere proprio questo messaggio.

“Prima dell’inizio dell’allenamento – spiega AC Trento femminile – verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime dei due femminicidi accaduti nel giro di pochi giorni in Trentino e per riflettere su come lo sport, e i suoi valori che hanno come minimo comune denominatore il concetto di rispetto, possano contribuire a sostenere l’importante opera di sensibilizzazione contro ogni tipo di violenza, promuovendo l’imprescindibile valore del rispetto della vita e parlando anche e soprattutto alle nuove generazioni”.

Ospite dell’evento sarà l’associazione Albachiara Aps di Tenno, che darà un simbolico calcio d’inizio alla sfida per dire no alla violenza: nata per volontà di Loredana e Massimo – genitori di Albachiara Baroni, ragazza trentina vittima di femminicidio a Tenno nel 2017 –l’associazione si pone l’obiettivo di “trasformare il dolore in speranza”, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica nel modo più articolato possibile su un tema più che mai attuale.