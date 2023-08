Daria de Pretis terrà la Lectio degasperiana venerdì 18 agosto a Pieve Tesino

Torna venerdì 18 agosto alle 17 a Pieve Tesino il tradizionale appuntamento con la Lectio degasperiana, che quest’anno per la ventesima edizione chiama la vicepresidente della Corte costituzionale, Daria de Pretis, ad affrontare il tema: “Una Autonomia oltre i confini. De Gasperi e il primato del bene comune”.

La partecipazione all’evento è libera fino a esaurimento posti, con prenotazione fortemente consigliata. Giunta quest’anno alla sua ventesima edizione, la Lectio degasperiana è l’appuntamento più rappresentativo della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi: l’occasione che si rinnova ogni anno di porsi in ascolto della testimonianza degasperiana e di fare del passato uno specchio in cui ripensare il presente.

In un anno elettorale particolarmente significativo per il Trentino, la Lectio sceglie di tornare su un tema che ha segnato la storia della nostra Regione e che fu particolarmente caro ad Alcide De Gasperi: quello dell’Autonomia. Lo statista trentino, che nel 1948 non esitava a definirsi un “autonomista convinto”, non aveva pensato le autonomie soltanto in forma protettiva, ma come esempio di buon governo per il bene comune. Egli aveva colto il fatto nuovo intervenuto alla fine della Seconda guerra mondiale: il desiderio di pace e il primato del diritto sulla forza e sugli egoismi particolari.

Daria de Pretis alzerà lo sguardo verso il futuro, individuando i molti confini che l’Autonomia è chiamata a superare per riconfermare la sua originalità e la sua capacità di rispondere ai più urgenti bisogni collettivi del nostro tempo. La sua lezione rileggerà l’Autonomia in una prospettiva di apertura alla complessità dei rapporti sociali e istituzionali, inserendo questo principio nel sistema costituzionale dei valori, dove non è isolato ma convive con altri principi di pari forza.