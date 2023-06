Daria de Pretis parlerà di autonomia per la “Lectio degasperiana”

La vicepresidente della Corte costituzionale, Daria de Pretis, terrà la “Lectio degasperiana” 2023. De Pretis, di origine trentina, parlerà di un tema molto caro ad Alcide De Gasperi: l’autonomia del Trentino-Alto Adige.

La Fondazione Trentina Alcide De Gasperi vuole tornare a riflettere sulle prospettive di una Autonomia non soltanto in chiave storica – come fece monsignor Iginio Rogger in un’indimenticabile Lectio nel 2009 – ma alla luce del valore che le autonomie assumono in una dimensione costituzionale e valoriale che merita di essere continuamente difesa e sviluppata.

Le modalità di prenotazione e di partecipazione all’evento, che si terrà come da tradizione nel centro polifunzionale di Pieve Tesino, paese natale di Alcide De Gasperi e sede del Museo a lui dedicato, saranno comunicate nelle prossime settimane.

LA RELATRICE DARIA DE PRETIS

Daria de Pretis è stata nominata Giudice della Corte costituzionale dal Presidente Giorgio Napolitano il 18 ottobre 2014. Dal 29 gennaio 2022 ne è Vicepresidente.

Laureata in Giurisprudenza a Bologna nel 1981, ha proseguito il suo percorso accademico nella nuova Facoltà di Giurisprudenza di Trento, dove, dal 2000, è professoressa ordinaria di diritto amministrativo. È stata Rettrice dell’Università di Trento da aprile 2013 fino alla nomina a Giudice costituzionale.

Autrice di pubblicazioni nel campo del diritto amministrativo e pubblico italiano, comparato ed europeo, fa parte di organismi e associazioni scientifiche in Italia e all’estero e di comitati editoriali o scientifici di riviste e collane giuridiche. È stata fra i fondatori della prima rivista giuridica italiana in lingua inglese, IJPL – Italian Journal of Public Law.

È stata presidente di IISA (Italian Institute of Administrative Sciences), sezione italiana dell’Institut International des Sciences Administratives. È componente del Kuratorium del Max-Planck-Institut per il diritto pubblico comparato e il diritto internazionale di Heidelberg, del Board dell’Italian Chapter di ICON•S (The International Society of Public Law), dello Steering Committee della SPISA Scuola di Specializzazione Studi sull’Amministrazione Pubblica dell’Università di Bologna. È Senatrice accademica onoraria della Libera Università di Bolzano e della Leopold-Franzens-Universität di Innsbruck.