A Caldonazzo tra il 26 e il 27 agosto torna il Palio dei Draghi

Moria di api a Caldonazzo, il comitato Biodistretto lancia l’allarme ambientale

Anche il comitato referendario per l’istituzione di un Distretto Biologico su tutto il territorio della Provincia di Trento, il cui svolgimento sarebbe previsto per il 26 settembre, si esprime sulla morte di diverse centinaia di api nel comune di Caldonazzo, per un temuto avvelenamento. “Considerando le api come indispensabili all’agricoltura attraverso l’impollinazione e il monitoraggio […]