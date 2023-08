Dal 2 all’8 settembre Trento ricorda il tragico bombardamento del 1943

In occasione dell’ottantesimo anniversario dal bombardamento che colpì la città di Trento trasformando lo storico rione della Portela in un cumulo di macerie, il Comune, l’Associazione nazionale vittime civili di guerra (Anvcg) – sezione di Trento e la Fondazione Museo storico del Trentino ricordano le vittime civili della seconda guerra mondiale con una settimana ricca di eventi.

Il primo appuntamento sarà alla Chiesa di Santa Maria Maggiore sabato 2 settembre alle ore 9 per la Santa Messa. Successivamente, nella piazzetta 2 settembre 1943, verrà deposta la corona alla targa commemorativa e alle ore 10.30 a Palazzo Geremia interverranno il sindaco Franco Ianeselli, il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, il presidente di Anvcg – sezione di Trento Fabio Mattevi e il direttore della Fondazione Museo storico del Trentino Giuseppe Ferrandi.

A partire da sabato 2 settembre si aprirà un ciclo di quattro eventi dal titolo “I giorni delle storie”, che in quattro puntate narra ciò che accadde in quel periodo a Trento, in Italia e nel mondo, unendo teatro, cinema e musica dal vivo. Il primo appuntamento sarà abato 2 settembre con “Un cielo azzurro” che riporta le cronache di quanto accaduto quello stesso giorno di ottant’anni fa, per poi proseguire lunedì 4 settembre con “La polvere grigia” incentrata sugli avvenimenti del 3, 4 e 5 settembre 1943. Si continua mercoledì 6 settembre con “Nubi all’orizzonte”, che racconterà le ore del 6 e 7 settembre 1943, per poi concludere venerdì 8 settembre con “Quando scende la notte”, che rievocherà la resa e l’arrivo dei tedeschi l’8 settembre 1943. Gli eventi, a ingresso gratuito, avranno luogo sempre nel cortile interno di Palazzo Geremia alle ore 20.30, anche in caso di pioggia. Il progetto è realizzato dall’Associazione culturale Club Armonia in collaborazione con Associazione Amici della Portela, Associazione Nazionale Alpini Sezione di Trento, Cassa di Trento e Comune di Trento.

Oltre e questi eventi domenica 3 settembre alle ore 20.30 nella piazza di Piedicastello verrà proiettato “Mila”, il cortometraggio di animazione realizzato dalla regista Cinzia Angelini, che racconta la storia della guerra vista dalla prospettiva di una bambina. Oltre alla proiezione del film, gli avvenimenti del 2 settembre verranno raccontati attraverso le testimonianze, raccolte dalla Fondazione Museo Storico del Trentino, di coloro che li hanno vissuti.

Giovedì 7 settembre alle ore 20.30 a Palazzo Geremia verrà proiettato il documentario di Maurizio Panizza e Federico Maraner “Occhi di guerra. Il dramma dei civili di Trento nella Seconda Guerra Mondiale” con un intervento di Raffaele Crocco, Maurizio Panizza e Luigi Sardi.

Alle Gallerie di Piedicastello sarà inoltre possibile visitare la mostra “La seconda guerra mondiale: l’esperienza trentina”, percorso espositivo che mette in luce i fronti di battaglia con l’esercito italiano, le difficili scelte dopo l’armistizio del 1943, la guerra in casa vissuta sotto la minaccia dei bombardamenti e del controllo nazista della regione.